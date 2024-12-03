Врач два года не употребляет алкоголь: он назвал основные изменения, которые не ожидал после отказа

Британский врач два года не употребляет алкоголь и рассказал об этом опыте.

На своем YouTube-канале Алекс Джордж, в частности, выделил то, что застало его врасплох, когда он перестал пить. Так, несмотря на предположение об обратном, его сон действительно ухудшился в первые несколько недель трезвости.

Он объяснил: "Это потому, что, хотя алкоголь очень быстро выводится из организма, его влияние на организм меняется и исчезает через много месяцев. Одна из вещей, которая требует времени — это влияние на мозг. Алкоголь вызывает гибель клеток в мозге. Он убивает мозговое вещество. Если мы пьем в течение длительного периода времени, это вызывает всевозможные проблемы. Когда вы перестаете пить, нужно время, чтобы ваш мозг адаптировался к безалкогольному состоянию".

Оказывается, что развитие синапсов и путей в мозге требует времени. И этот период часто оставляет режим сна человека в подвешенном состоянии. В общей сложности Джордж определил, что этот период длится восемь недель. После этого он перешел к стадии "трезвого сна".

Он сказал: "Вдруг засыпать стало легче. Ты погружаешься в более глубокий сон и просыпаешься, чувствуя себя омоложенным, это совершенно изменяет правила игры".

И это не единственное, что озадачило в отказе от алкоголя – он также обнаружил, что не так много людей беспокоит то, что он воздерживается от алкоголя.

"Ты понимаешь, что всем безразлично. Кто-то может спросить: "Хочешь выпить?", — объясняет он. "Как только ты ответил на несколько вопросов, всем становится безразлично. А если и интересует, то они забывают, потому что, наверное, выпивают. Вы действительно спрашиваете себя: "Действительно ли мне нравится в этом пабе?".

Джордж сказал, что он все еще ходит в паб, но пытается появляться там раньше вечера, пока никто не напился. Он также имеет привычку уходить раньше. В целом, это освободило больше времени в его жизни для других видов деятельности и интересов.

Обращаясь к тем, кто хочет бросить пить, он сказал: "Если вы чувствуете, что можете уйти и не пить, это очень полезно. Вы можете пойти и насладиться этим, и понять, что вам не нужен напиток, чтобы получить удовольствие".

Напомним, блогер не мастурбировал целый год и назвал удивительные изменения, которые заметил. Мужчина поднял популярный челлендж на новый уровень.

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