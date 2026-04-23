Врач назвала 3 вещи, которые нельзя делать перед сексом

Секс / © Freepik

Реклама

Перед интимной близостью есть несколько распространенных привычек, которые могут испортить момент и повлиять на комфорт.

Об этом рассказала врач из Филадельфии Джен Коудл, специализирующаяся на вопросах сексуального здоровья и гигиены, пишет LADbible.

По ее словам, существует по меньшей мере три вещи, которые лучше избегать перед сексом — и они могут показаться неочевидными.

Реклама

Антигистаминные препараты

Первое предостережение касается популярных лекарств от аллергии. Врач объясняет, что такие препараты могут вызвать сухость слизистых оболочек, включая интимную зону.

«Не принимайте антигистаминные препараты перед сексом – такие как «Бенадрил», «Дифенгидрамин» и т.д. Почему? Потому что они могут вызвать высыхание влагалищных выделений. Именно так, для секса нам нужна смазка и влага. Это, безусловно, помогает, не правда ли? И действительно антигистаминные препараты могут способствовать высушиванию вагинальных выделений. Они могут привести к сухости и в других местах вашего тела, но и там, внизу».

Недостаточная естественная смазка может сделать интимный контакт дискомфортным или даже болезненным.

Бритье интимной зоны

Второе правило – не брить лобковую зону непосредственно перед близостью.

Реклама

По словам врача, свежее бритье может привести к раздражению, микропорезам и повышенной чувствительности кожи, что только усиливается во время трения.

«Не брейте лобковую зону непосредственно перед сексом!» - сказала докторша Кодл. «Ваша кожа может быть поцарапанной, потрескавшейся, раздраженной, а трение во время секса может еще больше усугубить ситуацию. Поэтому просто дайте коже немного времени между бритьем и половой активностью».

Чрезмерный алкоголь

Третье предостережение — очевидная, но не менее важная: не стоит злоупотреблять алкоголем.

Хотя небольшое количество может помочь расслабиться, избыток способен отрицательно повлиять на сексуальную функцию, в частности эрекцию.

Реклама

"Я бы не переборщивала с алкоголем", - предупредила врач. «Мы и так всегда рекомендуем употреблять алкоголь только в умеренных количествах, но, знаете ли, иногда алкоголь может помочь настроиться на нужный лад. Для мужчин и женщин это вполне нормально; дело в том, что чрезмерное употребление алкоголя, особенно для мужчин, может помешать вашей сексуальной активности. Просто старайтесь избегать чрезмерного употребления алкоголя и чрезмерных развлечений, к чему мы и так стремимся в повседневной жизни».

Итак, если планируете приятный вечер, стоит заранее позаботиться о комфорте: не экспериментировать с лекарством, не торопиться с уходом и соблюдать меру в алкоголе.

