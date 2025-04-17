Врач не пользуется дезодорантом, шампунем и зубной пастой много лет и назвала преимущества

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Нетрадиционный образ жизни американки привлек внимание мирового сообщества. Отказавшись от дезодоранта, шампуня и даже зубной пасты, Бриттани Бланд утверждает, что имеет самое лучшее здоровье в своей жизни.

Как пишет Mirror, мама троих детей выбрала естественный образ жизни четыре года назад, и, несмотря на то, что многие озадачены ее выбором, она настаивает на том, что это то, что подходит ей после многих лет битв за здоровье.

«Это не просто стиль жизни — это выживание», — утверждает Бриттани. «Я не делаю медицинские заявления. Я делюсь тем, что помогло мне после десятилетия страданий».

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Она поделилась, как хроническая болезнь опустошила ее деньги, когда она тратила большие суммы на поиски решений. Бриттани утверждает, что хочет показать другим, что есть альтернативные пути к здоровью.

Когда-то медсестра, а теперь холистический врач, Бриттани отказалась от всего — от зубной пасты с фтором до традиционной медицины. «Мои волосы не жирные. Я не воняю. И я вылечила кариес без помощи стоматолога», — заявляет 41-летняя женщина.

Она верит в исцеление изнутри и придерживается своих методов. «Я вылечила себя изнутри. Мои зубы, мои волосы, мое здоровье. Это моя правда — и я отлично пахну, спасибо».

Бриттани Бланд / © mirror.co.uk

Бриттани, замужем уже 24 года и мама троих детей в возрасте 24, 21 и 14 лет, не имеющих вакцин и обучающихся дома, начала свой путь к целостной жизни после того, как состояние ее здоровья ухудшилось в 2015 году. С весом 118 кг и постоянной болью она столкнулась с ложными диагнозами и неэффективным лечением, когда ее перевозили от одного врача к другому.

«Они хотели сделать мне серьезную операцию на бедре, но проблема была даже не в этом», — рассказывает она. «Мое тело отказывало, и никто не хотел меня слушать».

Бриттани Бланд / © mirror.co.uk

Только в 2018 году, наконец-то обратившись к врачу, который занимается лечением боли, она получила свой первый настоящий диагноз. «Он сразу назначил МРТ. У меня были опухоли на позвоночнике и разрыв межпозвоночных дисков. Через два дня мне сделали срочную операцию на спине».

Бриттани Бланд / © mirror.co.uk

Но на этом испытания не закончились. Через четыре месяца у нее лопнул аппендикс. Она продолжала болеть, все еще чувствуя боль и все еще ища ответа.

«Подруга, работающая медсестрой, спасла меня от того, чтобы местный нейрохирург, оставивший по себе шлейф пациентов в худшем состоянии, не устроил мясорубку. Она отправила меня к специалисту в Колумбусе.

В 2021 году Бриттани сделали вторую экстренную операцию на спине и вставили металлический каркас в позвоночник. Однако симптомы не исчезли. Лишь когда она обратилась к генетику в 2023 году, все стало на свои места.

«Мне наконец-то поставили диагноз: синдром Элерса-Данлоса и мутация гена MTHFR. Вдруг вся моя жизнь, полная болезней и боли, стала на свои места», — делится она.

Бриттани Бланд / © mirror.co.uk

Синдром Элерса-Данлоса — это редкое генетическое заболевание соединительной ткани, которое часто называют «болезнью зебры» из-за его широкого спектра скрытых симптомов, поражающих каждый орган. Бриттани рассказывает, что у одного из ее детей также был положительный тест на это состояние.

К этому моменту ее доверие к западной медицине полностью испарилось.

«Я увидела систему с обеих сторон, как медсестра и как пациентка, и с меня хватило», — рассказала она. «Речь уже не об исцелении. Речь шла о прибыли. Врачи грабили мою страховку, пока я лежала в агонии».

Посвятив 22 года медсестринству, в 2022-м она повесила халат на гвоздь и отправилась в путешествие, чтобы стать холистическим врачом, продолжая наследие своей покойной тети, которая была медсестрой и основательницей агентства по уходу за больными на дому.

«Она неожиданно умерла, и нам пришлось закрыть бизнес», — делится Бриттани. «Но я знала, что должна продолжать помогать людям. Работа должна иметь для меня смысл. Это не просто работа».

Бриттани Бланд / © mirror.co.uk

С того времени Бриттани полностью переписала правила личной гигиены. Она производит собственный дезодорант на основе магния, который, как она утверждает, естественным образом нейтрализует неприятный запах.

«Запах тела — это токсины», — объясняет она. «Если у вас дефицит магния, вы будете вонять. Но я не воняю. Я также принимаю хлорофилл. Благодаря этому и должной детоксикации мне не нужен магазинный дезодорант».

Бриттани Бланд / © mirror.co.uk

Что касается гигиены зубов, она полагается на свой домашний зубной порошок. «В 2020 году мой рот был катастрофой. Мне ставили мосты, корневые каналы, зубы ломались направо и налево, даже когда я делала все, что говорил стоматолог. Но как только я перешла на собственную рутину все изменилось. С тех пор ни одного налета, ни кариеса, ни стоматологического вмешательства. Мой стоматолог был ошеломлен».

Ее подход к уходу за волосами столь же нетрадиционен. «Никакого шампуня. Без кондиционера. Я использую соду и уксус, возможно раз в несколько месяцев. И все. Мои волосы сейчас здоровее, чем когда-либо. Шампунь наполнен химикатами и фактически влечет за собой накопление жира. Как только вы перестаете пользоваться шампунем, кожа головы регулирует себя сама».

Несмотря на сомнения других, Бриттани из Лукаса, штат Огайо, остается непоколебимой в своих убеждениях. Она получила поклонников после запуска аккаунта в TikTok для продвижения своей компании Holy Holistics.

Напомним, мама никогда не мыла волосы своей дочери и показала, как она выглядит.