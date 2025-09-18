Врач оставил пациента посреди операции, чтобы заняться сексом с медсестрой

Операционная / © Freepik

Реклама

В Великобритании врач обвиняется в том, что он оставил пациента без сознания во время операции, чтобы заняться сексом с медсестрой.

Об этом пишет Unilad.

Врач Сухайл Анджум предстанет перед судом после того, как его застукали с неназванной медсестрой на территории больницы в Эштон-андер-Лайне в Великом Манчестере.

Реклама

Анестезиолог-консультант якобы оставил пациента-мужчину под наркозом с другим медиком под видом перерыва для отдыха.

В самом деле, однако, трибунал услышал, как он покинул операцию, чтобы вступить в половую связь с медсестрой, которую называли медсестрой С, в другой операционной палате.

Об этом стало известно, когда другая коллега, названная по делу медсестрой НТ, как сообщается, застукала эту пару и была шокирована.

Эндрю Моллой, представитель Генерального медицинского совета, заявил, что доктор Анджум был анестезиологом в пяти операциях 16 сентября в 2023 году, а во время третьей вышел из палаты.

Реклама

Моллой сказал, что медсестра НТ якобы видела медсестру C со спущенными до колен брюками и видимым нижним бельем, в то время как доктор Анджум завязывал шнурок на штанах.

«Медсестра НТ была шокирована и быстро пошла к выходу», — сказал он. «Доктор Анджум вернулся в пятую палату и отсутствовал около восьми минут, прежде чем вернулся».

По его словам, медсестра НТ сообщила об инциденте своему непосредственному руководителю. До начала судебного разбирательства женатый отец, как сообщается, не отрицал фактов и признал, что вступал в половые отношения с сестрой С.

Он сказал, что знал, что она «вероятно была рядом», когда он выходил из операционной, и признался, что его действия могли поставить под угрозу его пациента.

Реклама

В разговоре со Службой трибунала по делам врачей доктор Анджум подтвердил, что в феврале в прошлом году переехал в Пакистан.

Теперь он надеется вернуться в Великобританию, чтобы продолжить свою карьеру, и пообещал не повторять, что он назвал «однократной ошибкой».

В своем заявлении он сказал: «Это было очень позорно, мягко говоря. Я могу винить только себя. Я подвел всех, не только своего пациента и себя, но и доверие и то, как это будет выглядеть. Я подвел своих коллег, которые меня очень уважали».

Хотя он сказал, что было «несправедливо» просить другую анестезиологическую медсестру подменить его, а также поставить медсестру НТ в «неудобное положение», доктор Анджум испытывал наибольшую вину за своего пациента.

Реклама

«Если бы мой врач ушел, не сказав мне… Это разбивает меня в клочья каждый день, когда я думаю об этом», — продолжил он. «Я всегда устанавливал для себя очень высокие стандарты, потому что работа — это моя страсть. Я не знаю, как и почему это произошло, но я хотел бы изменить это. Я приношу свои искренние прощения всем, кто был причастен к этому, и хочу иметь возможность все исправить».

По его словам, инцидент произошел на фоне стрессового периода в его жизни после преждевременного рождения дочери в январе в 2023 году.

«У моей жены были очень травматические роды, это был достаточно стрессовый опыт. Мы не смогли соединиться как пара в течение этого времени», — сказал он. «Это повлияло на мою личную жизнь, мое психическое здоровье и благополучие, а также на мою работу в больнице».

Комиссия еще должна вынести свой вердикт по поводу предполагаемого неправомерного поведения доктора Анджума и того, влияют ли его действия на его профессиональную пригодность.

Реклама

Напомним, мужчина поймал жену на сексе с 15-летним пасынком.