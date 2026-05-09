Врач почти 30 минут была под водой и вернулась с жутким списком из потустороннего мира

Доктор Мэри Нил. Фото: 100huntley/YouTube

Американский хирург Мэри Нил заявила, что пережила клиническую смерть после трагедии на каякинге в Чили и якобы побывала в потустороннем мире. По ее словам, после возвращения к жизни она получила «список будущих событий», среди которых была и смерть ее сына.

Об этом сообщило издание Mirror.

История произошла в 1999 году во время сплава по реке в Чили. Мэри Нил каталась на каяках вместе с друзьями, когда упала с водопада. По ее словам, она находилась под водой около 30 минут и примерно 24 минуты — без кислорода, прежде чем ее реанимировали.

После спасения врач заявила, что пережила «самое удивительное приключение» в своей жизни. Она утверждала, что в момент, когда ее тело покинуло каяк, ее дух якобы вышел из тела, а затем ее «встретили» в потустороннем мире. Мэри Нил говорила, что ей трудно описать этот опыт словами. По ее словам, она почувствовала полное принятие, любовь и спокойствие.

«Меня так радостно встретили и приветствовали, что у меня возникло это непреодолимое ощущение, будто я дома», — рассказывала она.

Врач также заявила, что видела реку и людей, которые вытаскивали ее на берег и проводили сердечно-легочную реанимацию. Она вспоминала, что тогда осознала, что «действительно мертва».

По словам Мэри Нил, во время этого опыта она поняла «взаимосвязь всех людей» и важность человеческих поступков и слов. Она также утверждала, что ей сказали, что она «не может остаться», и дали «список событий», которые еще должны произойти в ее жизни.

Позже в эфире шоу «100huntley» врача спросили, может ли она рассказать обо всем списке. Она ответила, что не делает этого, поскольку многие пункты касаются других людей. В то же время Мэри Нил согласилась говорить о пункте, связанном с ее сыном Вилли. Когда произошел несчастный случай, ее сыну было девять лет. По словам Мэри Нил, на тот момент мальчик был здоровым.

Мэри Нил вспоминала, что после возвращения к жизни долго пыталась найти логическое или научное объяснение своим переживаниям. Она надеялась, что ее опыт можно объяснить физиологическими процессами или галлюцинациями

Однако через десять лет после трагедии ее сын Вилли погиб. Его сбил водитель, который отвлекся на мобильный телефон. На тот момент юноше было 18 лет. Врач рассказывала, что эта трагедия произошла именно тогда, когда она завершала работу над своей первой книгой о пережитом опыте.

Несмотря на тяжелую потерю, женщина заявила, что ее поддерживала вера в то, что сын находится в месте, которое она сама якобы видела во время клинической смерти.

После возвращения в сознание, вспоминала Мэри Нил, она увидела лица друзей, которые пытались ее спасти. По словам врача, они были шокированы тем, что ей удалось выжить, ведь на тот момент ее состояние было критическим. В результате аварии женщина также получила серьезные травмы и переломы ног.

Впоследствии врачу удалось полностью восстановиться. В то же время она признавала, что как человек с медицинским образованием сама отнеслась бы к подобной истории скептически. Мэри Нил говорила, что раньше могла бы считать такие переживания галлюцинациями или следствием химических процессов в мозге, однако собственный опыт заставил ее пересмотреть свои взгляды.

