Врач протестировал ChatGPT в отделении неотложной помощи: чем это закончилось

Если бы врач полностью доверился искусственному интеллекту, для одной из его пациенток такая диагностика стала бы роковой.

После того, как платформа искусственного интеллекта ChatGPT успешно ответила на тестовые вопросы экзамена по медицинскому лицензированию в США, Джош Тамайо-Сарвер, работающий в отделении неотложной помощи, провел испытания на практике.

Как сообщает издание Presshub, если бы врач полностью доверился искусственному интеллекту, для одной из его пациенток диагностика могла бы закончиться фатально.

Врач, вице-президент по инновациям в клинике Inflect Health, ввел в программу историю болезни 40 человек, которых он лечил сам в течение определенного времени, с симптомами, которые привели их в отделение неотложной помощи.

"Чат-бот хорошо справился с анализом распространенных диагнозов, если все, что я ему давал, было точным и очень детальным. Приблизительно для половины моих пациентов ChatGPT предложил шесть возможных диагнозов, и диагноз, который я считаю правильным после полной оценки и тестирования, был среди шести предложенных им”, — отметил Джош Тамайо-Сарвер.

В то же время, искусственный интеллект не смог определить внематочную беременность женщины, о которой пациентка не знала. Если такое состояние диагностировать слишком поздно, это может привести к летальному исходу. В реальной ситуации врач своевременно прооперировал молодую женщину и спас ее. ИИ не смог правильно определить ситуацию.

“Я боюсь, что бесчисленное количество людей уже используют ChatGPT для самодиагностики вместо того, чтобы посещать врача. Если бы моя пациентка в этом случае сделала это, ответ ChatGPT мог бы ее убить”, – предупредил Джош Тамайо-Сарвер.

Проверив эффективность этой платформы искусственного интеллекта в реальной жизни для диагностики пациента, врач заключил, что пока эта технология не станет мощнее, люди должны иметь реалистичные ожидания относительно ее ограничений.

Напомним, в США модель искусственного интеллекта прошла экзамен по получению медицинской лицензии. Речь идет о тесте, который нужно сдавать врачам перед началом практики.

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