Врач рассказал, как по руке можно определить склонность к облысению (фото)

Что вы не знали об облысении / © Pexels

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Существует удивительная связь между длиной пальцев и вероятностью облысения у мужчин.

Об этом американский врач Dr. Joe, MD (@drjoe_md) рассказывает в своем видео, которое наделало шуму в Сети.

«Существует простой способ определить, склонен ли мужчина к облысению — и все дело в ваших пальцах», — объясняет врач.

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Если ваш безымянный палец длиннее указательного, вы в шесть раз более склонны к облысению в будущем, говорит врач Скрин видео Dr. Joe, M.D. (@drjoe_md)

Не мифы, а наука

Врач отмечает: это не имеет отношения к распространенным мифам, например, о наследовании по материнской линии. Все гораздо проще — достаточно взглянуть на длину безымянного пальца относительно указательного.

«Если ваш безымянный палец длиннее указательного, вы в шесть раз более склонны к облысению в будущем», — говорит он.

Этот факт связан с уровнем тестостерона, которому человек подвергался еще в утробе матери. Более длинный безымянный палец означает более высокий уровень влияния гормона до рождения.

С возрастом волосяные фолликулы становятся более чувствительными к гормону DHT, говорит врач Скрин видео Dr. Joe, M.D. (@drjoe_md)

Как это работает?

С возрастом волосяные фолликулы становятся более чувствительными к гормону DHT (дигидротестостерон), который постепенно уменьшает их и приводит к выпадению волос. Если уровень тестостерона до рождения был высок, чувствительность к DHT с возрастом увеличивается.

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Исследование, опубликованное в Dermatologic Therapy в 2023 году, подтвердило: у мужчин с низким соотношением 2D: 4D (то есть с более длинным безымянным пальцем) риск облысения значительно выше.

Однако это не диагноз — только сильная корреляция, а не гарантия.

Реакция соцсетей

Видео вызвало волну интереса в TikTok. Комментаторы массово начали сравнивать свои пальцы и делиться наблюдениями:

«У меня безымянный длиннее указательного… но только на правой руке!»

«Я попросил всех мужчин в семье послать фото рук»

«А как насчет женщин? У меня тоже редеют волосы, и безымянный более длинный»

«Ответ буквально в ладони… ну или в пальцах», — пошутил доктор Джо.

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Важно:! Информация, предоставленная здесь, предназначена только для общих образовательных целей и не должна рассматриваться как индивидуальная консультация врача. Она не заменяет профессиональный медицинский совет, диагностику или лечение. Всегда обращайтесь к квалифицированному врачу или другому медицинскому работнику по любым вопросам, касающимся вашего здоровья. Никогда не медлите с получением профессиональной медицинской помощи.

Между тем, ученые из Мадрида представили действительно инновационный подход к борьбе с выпадением волос как у мужчин, так и у женщин.

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