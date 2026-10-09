Врач сказал, что без химиотерапии она умрёт: спустя 6 лет женщина узнала страшную правду

В Великобритании 40 пациентов подали в суд из-за химиотерапии / © Freepik

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В Великобритании женщина в течение шести лет проходила химиотерапию, которая, по утверждению её адвокатов, длилась значительно дольше, чем было необходимо. За это время она лишилась возможности иметь детей, уволилась с работы из-за плохого самочувствия и столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Теперь она вместе с десятками других пациентов судится с больницей, обвиняя её в ненадлежащем лечении.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Шесть лет химиотерапии вместо шести месяцев

В 2016 году жизнь 25-летней Елены Адамс кардинально изменилась. В то время она готовилась к свадьбе. Однако после появления шума в ухе и ощущения давления за правым глазом женщину направили на магнитно-резонансную томографию.

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Обследование выявило опухоль головного мозга размером шесть сантиметров. В июне и июле того же года Елене провели две операции по её удалению. По словам адвоката Фионы Тинсли, представляющей интересы пациентки, в медицинских записях нейроонколога Иэна Брауна отмечалось, что хирургическое вмешательство прошло очень успешно.

После второй операции врач назначил женщине шестинедельный курс лучевой терапии и химиотерапию препаратом темозоломид (TMZ), чтобы уничтожить оставшиеся раковые клетки.

Перед началом лечения клинический медбрат Иэн Эдвардс предупредил Елену, что химиотерапия может негативно повлиять на её способность иметь детей. Ей предложили заморозить яйцеклетки и направили к соответствующему специалисту.

Однако ещё до консультации со специалистом по репродуктивной медицине и начала лучевой терапии Браун назначил пациентке первый пятидневный курс темозоломида.

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Когда в августе Елена наконец попала к специалисту, ей сообщили, что замораживать яйцеклетки уже слишком поздно. По словам её адвоката, врач также предложил гормональные инъекции, которые могли бы помочь сохранить фертильность, однако Браун не поддержал их применение.

В сентябре 2016 года женщина возобновила химиотерапию. Сначала она рассчитывала, что лечение продлится шесть месяцев. Однако незадолго до окончания этого срока Эдвардс сообщил ей, что препарат придётся принимать до конца жизни.

По словам Елены, врачи объясняли это риском повторного роста опухоли после прекращения лечения. Несмотря на удивление, она согласилась, поскольку боялась за свою жизнь.

Постоянная слабость, болезни и потеря работы

В последующие годы Елена регулярно проходила химиотерапию. Лечение сопровождалось тошнотой, диареей, истощением и другими побочными эффектами.

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По словам женщины, она почти не могла вставать с постели, потеряла аппетит, но при этом продолжала набирать вес. Из-за плохого самочувствия ей было сложно выходить из дома и общаться с друзьями.

После операции Елена также в течение восьми недель принимала стероидный препарат дексаметазон, который ей назначили для уменьшения отека вокруг опухоли.

По словам адвоката Тинсли, прием стероидов мог вызвать проблемы с суставами. Сама Елена рассказала, что за время лечения её внешность существенно изменилась, а уверенность в себе снизилась.

Через год после начала лечения женщина была вынуждена уволиться с работы. Она объяснила, что постоянная слабость и болезни не позволяли ей сосредоточиться на повседневных задачах.

Несмотря на трудности, в 2018 году Елена вышла замуж за своего партнера Гарета. В то же время длительное лечение сказалось и на их семейной жизни.

Женщина продолжала регулярно посещать Эдвардса, который проверял результаты её анализов крови и назначал следующие курсы лечения. По словам Елены, она часто болела инфекциями грудной клетки, из-за чего приём лекарств иногда приходилось откладывать.

Только в мае 2022 года, после 66 циклов химиотерапии, Браун и Эдвардс пригласили её на встречу. Елена опасалась, что врачи сообщат о рецидиве болезни.

Вместо этого ей сказали, что результаты последнего обследования хорошие и она может прекратить прием темозоломида.

Женщина вспоминает, что тогда расплакалась от счастья и благодарила врачей за лечение. Впоследствии её перевели к другому врачу, который, по словам Елены, сообщил, что не стал бы лечить её таким же образом.

Потеря возможности иметь детей

Несмотря на прекращение химиотерапии, проблемы со здоровьем у Елены не исчезли.

В 2022 году у неё диагностировали остеонекроз костей — состояние, при котором нарушается кровоснабжение костной ткани. В материале заболевание связывают с приёмом стероидов.

Из-за проблем с коленом женщина вынуждена пользоваться костылями. Она также находится в списке ожидающих операции на колене.

В 2025 году анализы крови подтвердили, что у Елены наступила менопауза в результате химиотерапии. На тот момент ей было 34 года.

По словам женщины, осознание того, что она не сможет родить детей, стало для неё особенно болезненным. Они с мужем мечтали о двоих детях, однако теперь эти планы остались несбыточными.

Она также принимает антидепрессанты и из-за состояния здоровья не может работать.

Десятки пациентов обвинили больницу в ненадлежащем лечении

Впоследствии Елена узнала, что другие пациенты профессора Брауна также высказали претензии по поводу продолжительности назначенной им химиотерапии.

Всего 40 человек подали иски против больничного траста University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust (UHCW). Они утверждают, что под руководством Брауна получали темозоломид значительно дольше, чем это было необходимо, а в некоторых случаях необходимость такого лечения вообще вызывает сомнения.

По словам адвоката Фионы Тинсли, независимые медицинские эксперты сообщили ей, что нет достаточных доказательств, оправдывающих длительное применение препарата.

Она пояснила, что продолжение химиотерапии может приводить к накоплению токсического воздействия, подавлению иммунитета и повышению риска инфекций. Также существует небольшой риск развития вторичных онкологических заболеваний.

Среди истцов — 34-летняя Бекки Джонс, у которой Браун в 2012 году диагностировал опухоль головного мозга в терминальной стадии.

По словам женщины, ей сообщили, что без продолжения химиотерапии она умрет. За 11 лет Бекки прошла 156 циклов лечения темозоломидом.

Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле у неё было воспаление мозга, а не рак. Женщина рассказала, что многолетнее лечение сопровождалось тошнотой, усталостью, депрессией и появлением язв.

Масштабы назначения препарата стали известны после ухода Брауна на пенсию в 2023 году, когда его пациентов начали осматривать другие врачи.

Согласно информации, полученной юридической фирмой Brabners, в период с 2009 по 2024 год UHCW потратил на темзоломид более 3,6 миллиона фунтов стерлингов. Это более чем в десять раз превышает расходы сопоставимых больниц Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Что известно о расследовании

В настоящее время дело профессора Брауна расследует Генеральный медицинский совет Великобритании. Несмотря на выход на пенсию, он по-прежнему имеет лицензию на медицинскую практику, хотя и с ограничениями.

Медицинский траст уже признал свою ответственность в двух случаях.

Кроме того, Королевский колледж врачей проводит независимую оценку ситуации. В промежуточном отчете были выявлены серьезные опасения относительно безопасности пациентов, получения информированного согласия, принятия клинических решений и эффективности механизмов защиты пациентов.

Сам Браун публично не комментировал обвинения. Он также не принял участия в интервью, на которое его пригласили представители Королевского колледжа врачей.

В больничном тресте заявили, что уже усилили контроль за назначением и применением темозоломида. Всех пациентов, которые продолжали получать препарат на момент выхода Брауна на пенсию, повторно осмотрели старшие врачи и разработали для них соответствующие планы лечения.

Кроме того, в медицинском учреждении пообещали изучить окончательные результаты независимого расследования и, при необходимости, принять дополнительные меры.

Однако Елена Адамс считает, что последствия многолетнего лечения уже невозможно исправить.

«Этого никогда не следовало допускать», — сказала она.

Напомним, что даже доброкачественная опухоль может вызывать серьезные нарушения, если она увеличивается и давит на важные структуры мозга. Ранее мы сообщали, какие малозаметные симптомы могут свидетельствовать об опухоли мозга.

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