Врач установил неправильный диагноз и настаивал на удалении органа, которого у женщины не было

Врач установил женщине диагноз – киста яичников, несмотря на то, что у нее уже не было этих органов.

В США 43-летняя женщина вызвала скорую из-за сильной боли внизу живота. Во время осмотра врач уверенно заявил, что причиной является киста яичника. Но была одна проблема – у женщины не было яичников. И как позже стало известно – у нее на самом деле было воспаление аппендицита.

Об этом пишет Insider

Аманда Бушельман, мать троих детей, проживающая в Трентоне, штат Огайо, перенесла полную гистерэктомию в 2013 году, во время которой ей удалили матку, маточные трубы и яичники.

Однако врач скорой помощи настаивал, что боль вызвана проблемой с яичниками даже после того, как женщина рассказала, что ей удалили оба яичника.

После инцидента в больнице скорой помощи Бушельман посетила еще двух врачей, которые также не смогли точно определить причину сильной боли.

Впоследствии Аманда Бушельман пошла к своему семейному врачу. Там ей сообщили, что у нее, вероятно, аппендицит исходя из ее симптомов.

Женщине вскоре провели операцию по удалению аппендицита.

Напомним, у женщины обнаружили два влагалища – она решила заработать на своей особенности (фото).

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