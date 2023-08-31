Врач, увидевший 5000 околосмертных случаев, заявил о существовании потустороннего мира

Врач заявил, что он уверен, что потусторонняя жизнь существует после изучения более 5000 случаев околосмертного опыта.

В новом эссе для Insider доктор Джеффри Лонг, основавший Фонд исследования околосмертного опыта в 1998 году, заявил, что "без сомнения" рай существует.

Сейчас он работает онкологом-радиологом в Кентукки, США, но во время своей медицинской ординатуры стал одержим околосмертными переживаниями.

С тех пор он посвятил большую часть своей карьеры изучению этой темы, собирая истории переживших и научно анализируя эти случаи.

Доктор Лонг определяет его как "человек, который находится либо в коме, либо в клинической смерти, без сердцебиения, имеющего осознанный опыт, когда он видит, слышит, испытывает эмоции и взаимодействует с другими существами".

Джеффри Лонг / Фото: Twitter/@4NDERF

Хотя околосмертный опыт индивидуален, Лонг утверждает, что он обнаружил несколько закономерностей в тысячах случаев, которые он проанализировал.

Например, чуть меньше половины всех сообщили, что испытали опыт выхода из тела.

Лонг объяснил, что люди утверждают, что "их сознание отделяется от физического тела, обычно летая над ним", что позволяет им видеть и слышать, что происходит вокруг них.

Он вспомнил случай с женщиной, которая потеряла сознание во время езды на лошади по тропинке, но заявил, что ее сознание перенеслось вместе с конем обратно в сарай. Позже она "смогла точно описать, что произошло в сарае", хотя физически ее тела там не было.

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В то время некоторые сообщили, что их "перенесли в другой мир" или они прошли по туннелю с ярким светом. Другие утверждали, что их встречали умершие близкие, а некоторые говорили, что их жизнь "промелькнула перед глазами".

Хотя многие из этих стереотипов звучат как клише, которые можно встретить в любом голливудском фильме, доктор Лонг утверждает, что они наблюдались у слишком маленьких детей, чтобы быть свидетелями этих стереотипов.

Однако ему еще предстоит найти какое-нибудь научное объяснение этого опыта.

"Я читал исследования мозга и рассматривал все возможные объяснения околосмертных переживаний. Суть в том, что ни один из них не выдерживает критики", — добавил он.

Напомним, британский актер, скончавшийся, прежде чем его спасли медики, рассказал, что он видел и чувствовал во время своего короткого визита в потустороннюю жизнь. Он провел семь минут "на небе".

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