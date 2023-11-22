Врачи были шокированы, обнаружив живую муху, летавшую в кишечнике мужчины - фото

Врачи были озадачены, обнаружив во время колоноскопии в кишечнике мужчины муху – совершенно невредимую и живую.

Об этом пишет Metro.

Пациент, которому было 63 года, в этом году прошел плановое обследование рака толстой кишки в штате Миссури, США.

Они поместили ему в кишечник камеру для колоноскопии, и процедура происходила как обычно, пока они не достигли поперечно-ободочной кишки, которая расположена в верхней части толстой кишки.

Там медики наткнулись на муху – но говорят, что это "загадка", как она попала туда.

Врачи из Медицинской школы Университета Миссури опубликовали в Американском журнале гастроэнтерологии: "Этот случай является очень редкой находкой во время колоноскопии. Это загадка, как неповрежденная муха попала в поперечно-ободочную кишку".

Муха в кишечнике / Фото: University of Missouri School of Medicine

Пациент сказал, что у него нет симптомов и он не подозревает, как насекомое попало в его организм. Он поделился, что за день до процедуры употреблял только прозрачные жидкости, чтобы опорожнить пищеварительный тракт, как это было необходимо. Вечером перед 24-часовым голоданием он сказал, что съел пиццу и салат, но не помнит, чтобы в его еде была муха.

Известно, что в отдельных случаях мухи и их личинки заражают кишечник человека, вызывая состояние, называемое кишечным миазом.

Но людям пришлось бы есть еду, содержащую яйца и личинки мух. В редких случаях яйца могут выжить в желудочной кислоте и вылупиться, а затем расти внутри тела. Раньше это явление связывалось с гнилыми бананами.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) заявили, что у некоторых пациентов симптомы отсутствуют, но у других наблюдаются боли в животе, рвота и диарея.

Считается, что миаз чаще встречается в теплые месяцы с апреля по сентябрь, когда чаще наблюдаются мухи.

Напомним, "зависимая" девушка выпивает ежедневно по два литра газировки. Она пожаловалась, как это повлияло на ее организм.

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