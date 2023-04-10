Врачи давали подростку только неделю до смерти из-за загадочной болезни – чем все закончилось

Гаррисон Хейз учился на первом курсе, когда его поразила таинственная болезнь, из-за которой он был очень ослаблен.

Студенту первого курса университета Гаррисону Хейзу сообщили, что ему осталось жить неделю из-за загадочной болезни, которая изначально была диагностирована как кислотный рефлюкс. Подросток был настолько ослаблен, что даже не мог самостоятельно одеться.

Об этом пишет Mirror.

Необычные симптомы у парня начали появляться в возрасте 17 лет – он задыхался и вынужден был постоянно останавливаться, чтобы отдохнуть во время прогулок.

Врачи были озадачены его болезнью, и после нескольких визитов ему диагностировали коллапс легких и даже то, что у него может быть кислотный рефлюкс.

Медики прописали ему стероиды, которые, казалось, улучшили его состояние, парень снова смог вернуться к занятиям футболом и крикетом.

Однако уже через несколько недель Гарри был на родительском вечере с мамой, когда его подкосила сильная усталость, он даже не мог сам сесть на стул.

Через несколько дней его состояние резко ухудшилось, он был прикован к кровати и уже не мог самостоятельно одеваться.

Менее чем через два месяца после того, как у него начались симптомы, результаты анализов показали болезнь Аддисона – хроническое эндокринное заболевание, при котором надпочечники не продуцируют стероидные гормоны – глюкокортикоиды и минералокортикоиды.

Симптомы заболевания на ранних стадиях подобны другим более распространенным заболеваниям, таким как клиническая депрессия или грипп.

Гарри немедленно попал в реанимацию, парень поправился, но теперь ему придется принимать лекарство до конца жизни.

"Если у меня не будет лекарства, я начну чувствовать усталость. Это может быть смертельно. Когда я лежал в больнице, мне сказали, если бы прошла еще бы неделя, я мог бы умереть", — рассказал парень.

Теперь Гарри собирается пробежать Манчестерский марафон, чтобы собрать деньги для группы самопомощи при болезни Аддисона (ADSHG).

Напомним, женщина уехала в отпуск с любимым и встретила его разъяренную беременную девушку.

Читайте также: