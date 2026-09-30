Женщина лишилась обеих ног из-за ошибки врачей / © pexels.com

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В США 74-летняя Шэрон Джекс осталась без обеих ног из-за ошибки, допущенной во время хирургической операции. Женщине должны были ампутировать правую конечность из-за онкологического заболевания, однако врачи удалили левую. Через четыре месяца ей всё же пришлось перенести ампутацию правой ноги.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Женщина поступила в медицинское учреждение в сентябре 2025 года. Ей рекомендовали ампутацию правой ноги в рамках лечения плоскоклеточного рака кожи. Согласно судебным документам, пациентка согласилась на хирургическое вмешательство только на правой нижней конечности.

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Однако операция закончилась ампутацией левой ноги. В иске отмечается, что Джекс не давала согласия на её удаление.

Адвокат женщины Брэд Лейн заявил, что перед началом операции правую ногу обозначили как конечность, которую необходимо ампутировать. Кроме того, хирургическая бригада дважды проводила так называемый «тайм-аут» — проверку перед процедурой, во время которой медики должны были убедиться, что проводят необходимое вмешательство на правильной части тела.

Несмотря на эти меры, по утверждению стороны Джекса, врачи всё равно ампутировали левую ногу.

В то же время необходимость ампутации правой конечности осталась. Через четыре месяца после первой операции Джекс обратилась в другую больницу, где ей провели плановую ампутацию. В результате женщина осталась без обеих ног.

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После этого Джекс подала иск против Selby General Hospital. Медицинское учреждение обвиняют в халатности и несоблюдении основных процедур безопасности во время операции.

В документах также говорится о последствиях, которые понесла Джекс. Среди них называются физические травмы, постоянная инвалидность, боль и страдания, эмоциональное расстройство, унижение, утрата радости жизни и медицинские расходы. Женщина требует от больницы компенсации, однако конкретная сумма в иске не указана.

Больница Selby General Hospital уже отреагировала на этот случай. В заявлении для WBNS-TV представители больницы признали, что во время операции не были соблюдены предусмотренные процедуры.

В медицинском учреждении также сообщили, что сотрудники, которых считают ответственными за инцидент, больше не занимают свои должности. Представители больницы заявили, что опечалены случившимся, и выразили поддержку пациентке и ее семье.

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