Врачи нашли обувную резину в подбородке известной блогерши — фото

Во время операции в подбородке инфлюенсера обнаружили обувную резину.

Об этом пишет Need To Know.

Эпа Колумбия – модель с более чем 5,2 миллионами подписчиков в Интернете, где она делится фотографиями, видеоблогами и фрагментами своей повседневной жизни.

Недавно 28-летняя блогерша рассказала своим поклонникам, что за последние несколько недель перенесла три косметических операции на лице. Однако во время одной из процедур хирург наткнулся на нечто необычное – обувную резину, которую, похоже, "запихнули" в ее подбородок.

В своих историях в Instagram Эпа рассказала, что резина была результатом предварительной операции. Она сказала: "Им пришлось сломать кость и наложить достаточно большой шов, поэтому я сейчас очень опухла".

Эпа Колумбия / Фото: Jam Press

Кроме пластики подбородка, ей сделали ринопластику после того, как предыдущая операция оставила ее ноздри частично заблокированными, что затрудняло дыхание.

Воспользовавшись временем, проведенным в операционной, Эпа из Боготы, Колумбия, также решила сделать пластику груди.

Она пояснила, что процесс восстановления займет некоторое время, а изменения станут заметнее, когда воспаление исчезнет примерно через полтора месяца.

Эпа Колумбия / Фото: Jam Press

