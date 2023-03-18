Врачи рассказали, какие продукты усугубляют сон: чем их заменить

Университет Южной Каролины опубликовал новое исследование, показавшее, что воспалительные продукты приводят к ухудшению сна.

Об этом пишет Yahoo! news.

Доктор Майкл Вирт, один из ведущих авторов исследования и доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения Арнольда при университете, рассказывает, что изучал роль воспалительных диет в нескольких группах: полицейские, беременные, женщины, да и мужчины вообще.

Все такие исследования пришли к одному выводу: когда люди переходят на более противовоспалительную диету, они лучше спят.

"Они не обязательно спят дольше, предупреждает Вирт. Но они больше времени проводят в постели во сне, не просыпаясь. И они получают более качественный сон. Это улучшает эффективность их сна", — отмечает он.

Как перейти к противовоспалительной диете

Доктор отмечает, что такую диету не следует начинать резко.

Одного, чего я стараюсь не делать, это говорить: «Возьмите свою диету и полностью измените ее», — говорит он.

Он рекомендует начать с регулярного добавления нескольких противовоспалительных продуктов в свой рацион: зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста.

По его словам даже небольшие изменения могут иметь значение, например добавление специй или трав.

Основные источники обработанных продуктов в диете:

Жирная рыба: лосось и тунец

Фрукты яркого цвета: клубника, вишня, апельсины и черника

Орехи: грецкие и миндаль.

Зажигательные закуски, которых следует избегать:

Чипсы

Печенье

Крекеры

Выпечка

Злаковые

Торты

Содовые и сладкие напитки

Другие полезные продукты, которые следует ограничить из-за их воспалительного состояния: жареные блюда с добавлением растительного масла.

Устранение даже одной или двух воспалительных продуктов из своего рациона подведет ваше тело на путь к исцелению, советует Вирт. И вы можете рассчитывать на получение выплат как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

"После двух, трех, четырех ночей действительно хорошего сна вы начнете замечать изменения в бдительности в течение дня, способности думать на ногах, физически не ощущать такой усталости", — говорит он.

Кроме того, ожидайте снижения риска ожирения, заболеваний сердца, рака и других заболеваний.

Когда воспаление нарушает естественный циркадный ритм организма, это влияет не только на сон, предостерегает Вирт. Так же «все, что зависит от способности вашего организма бороться с инфекцией и переваривать пищу, предотвращает резистентность к инсулину».

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