Врачи разводят руками: женщина с длинными ресницами рассказала об удивительном феномене

Женщина с длинными ресницами

Реклама

Китаянка Ю Цзянься имеет самую длинную в мире ресницу — ее длина составляет 20,5 см, а растет она на верхнем веке левого глаза. Женщина впервые заметила необычный рост ресниц в 2015 году, а через несколько лет ее самая длинная ресница стала почти на 8 см длиннее, чем во время первой официальной проверки и подтверждения рекорда Гиннесса.

Об этом пишет LADbible.

Реклама

Ресница длиннее ладони

История Ю Цзянься началась не с косметического эксперимента или специального ухода. По ее словам, в 2015 году она неожиданно заметила, что ресницы стали расти длиннее, причем этот процесс не прекращался.

Реклама

В 2016 году рекордная ресница уже достигла 12,40 см. Тогда этот показатель был официально зафиксирован как мировой рекорд, но на этом история не закончилась.

Через пять лет ресницы женщины снова измерили, и длина самой длинной оказалась еще на 8,10 см больше. 20 мая 2021 года она достигла 20,5 см — именно этот результат до сих пор указан в Книге рекордов Гиннесса.

Рекордная ресничка растет на верхнем веке левого глаза. При этом длинной является не только она: сама Ю Цзянься говорит, что все ее ресницы значительно длиннее обычных.

Врачи не нашли объяснения

Женщина пыталась выяснить, почему ее ресницы ведут себя совсем не так, как у большинства людей. Она обращалась к медицинским специалистам, но четкого ответа не получила.

Реклама

«Я также пыталась найти научные объяснения, например, генетику или что-то другое. Но в моей семье ни у кого нет длинных ресниц, потому это невозможно объяснить».

По словам Ю Цзянься, врач, к которому она обратилась, также затруднился назвать причину столь необычного роста ресниц. При этом медицина не установила какой-либо конкретной патологии или редкого заболевания, связанного с этим феноменом.

Женщина считает это подарком Будды

Поскольку научного объяснения необычному росту ресниц она не получила, у Ю Цзянься есть своя версия. Она связывает эту особенность с периодом жизни, когда много времени провела в горах.

По ее словам, однажды она задумалась о том, почему именно ей достались такие ресницы, и вспомнила, что много лет назад провела в горах более 480 дней.

Реклама

Поэтому женщина решила, что ее необычные ресницы могли быть подарком Будды. Это ее личное духовное объяснение, а не установленная наукой причина.

Ресницы вместо подводки

Несмотря на рекордную длину, Ю Цзянься утверждает, что ее ресницы не мешают ей в повседневной жизни. Более того, она считает их своеобразным преимуществом при нанесении макияжа.

«Благодаря такой длине мне не нужно пользоваться тенями или подводкой. Мои естественные ресницы сами выполняют роль подводки».

Женщина также рассказывает, что просто моет лицо, как обычно, и не имеет какого-либо особого способа ухода за ресницами. Они могут выпадать или ломаться, но, по ее словам, снова отрастают.

Необыкновенную особенность она воспринимает положительно и не считает проблемой. Ю Цзянься говорит, что хочет, чтобы люди с необычной внешностью не стыдились своих особенностей, а воспринимали их как часть своей индивидуальности.

Напомним, мужчина 66 лет не делал маникюр и вошел в историю как человек с самыми длинными ногтями. Его рекорд составляет девять метров ногтей на одной руке.

Новости партнеров