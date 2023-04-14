Врачи считали, что боль в груди женщины вызвана растяжением мышц: настоящий диагноз шокировал

Кирсти Смиттен провела обычный рабочий день и выпила несколько пинтов с другом в местном пабе, прежде чем уйти домой спать в пятницу в ноябре 2023 года. На тот момент она написала в своем блоге: "Я чувствовала себя самой здоровой за последние годы".

Историю американки рассказали издания New York Post и агентство South West News Service (SWNS).

Но в 3 часа утра, 28-летняя микробиолог из Великобритании проснулась с ощущениями, которые описала так: "Острая жгучая боль глубоко в моем сердце, проникающем до спины".

На следующей неделе Смиттен сыграла в спортивную игру и приняла участие в рабочем событии, прежде чем пойти в приемное отделение, где практикующая медсестра высказала предположение о подозрении на тромб в легких. Поскольку Смиттен много путешествовала по работе на дальние расстояния по воздушному транспорту, это могло увеличить риск образования тромбов. Так что эта догадка имела смысл.

Но через 8 часов после госпитализации врач сообщил Смиттен, что боль предположительно возникла вследствие растяжения мышц во время тренировки, и рекомендовал кодеин. Следовательно, учитывая, что у нее не было других симптомов, такое предположение было логичным.

"Вы слишком молоды и ловки, чтобы это было что-то зловещее", — цитирует Смиттен врача в своем блоге.

Однако Смиттен не удовлетворилась таким диагнозом, поэтому настаивала на рентгене груди и тестах крови, а на следующий день вернулась на КТ. Именно тогда врачи обнаружили 6-сантиметровую опухоль в ее сердце, "что, очевидно, повергло в шок", — заявила Смиттен SWNS.

Сначала врачи не считали, что опухоль является раком, но через три месяца они обнаружили, что это редкая форма рака сердца, называемая кардиальной ангиосаркомой.

По данным центра Сидарс-Синай, кардиальные ангиосаркомы являются агрессивным раком, часто возникающим в правой верхней камере сердца. Их трудно диагностировать, поскольку они очень редки, а симптомы, такие как боль в груди и опухание ног, лодыжек и живота, часто связаны с другими, более распространенными заболеваниями.

Хирургическое вмешательство, включая перелет сердца, и химиотерапия могут помочь лечить рак в некоторых случаях, однако не существует стандартного подхода к лечению этого вида рака.

Когда Смиттен, получившая звание Forbes-30-Under-30 и занимающаяся исследованием новых антибиотиков, получила такой диагноз, врачи сказали, что ее шансы насмерть в течение года составляют 68%, сообщает SWNS.

Она обратилась в онкологический центр в Лондоне для получения еще одного мнения, где ей предложили операцию, дающую 10% шанс прожить еще пять лет.

По данным блога и аккаунта в Instagram Смиттен, она прошла семь курсов химиотерапии, а 21 апреля должна состояться запланированная сердечная операция.

"Это постоянная борьба в моей голове между желанием сдаться и просто чувствовать себя нормально в оставшееся время или продолжать бороться", — написала она в Instagram. "Мне нужно продолжать бороться ради своих друзей, семьи и будущего, но это тяжело".

Исследования показали, что в целом врачи полагают, что женщины испытывают меньше боли, чем мужчины. Это может означать, что серьезные состояния, такие как рак, могут быть пропущены или проигнорированы, сообщало издание Insider ранее.

Врачи рекомендуют отстаивать свои интересы, описывая, как симптомы влияют на ваше самочувствие (боль препятствует моей работе и сну), получать вторую и третью экспертные мнения, если вы не чувствуете, что вас не слышат.

Как ранее сообщало издание Insider, доктор Кристина Джонсон, семейный врач в Нью-Джерси, отмечает, что "существуют тысячи медиков, которые любят свою работу, помогают пациентам, отвечают на их вопросы и задают правильные диагнозы".

Как сообщалось, Стефани Джермино из Тампы, штат Флорида, США, сделала радикальную двойную мастэктомию во избежание рака молочной железы, поскольку в ее семье были случаи этого заболевания.

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