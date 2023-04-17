Врачи сказали, что ангина: женщина с помощью Google узнала, что у нее действительно лейкемия

Женщина, которой сказали, что у нее ангина, своевременно диагностировала у себя лейкемию с помощью Google.

22-летняя Хлоя-Ли Тодд начала чувствовать боль в горле и общее недомогание.

Через месяц после начала ухудшения состояния здоровья Хлои была назначена телефонная консультация с врачом общей практики, который сказал, что у нее ангина. После того, как Хлоя сверили свои симптомы с информацией в Google, которые включали в себя рвоту, ночное потоотделение и потерю веса, она поняла, что у нее есть симптомы лейкемии по учебнику.

Историю женщины рассказывает издание Independent.

Среди общих симптомов лейкемии есть бледность кожи, усталость, головокружение, невыясненная потеря веса, частые инфекции, высокая температура, ночное потоотделение и легкое появление кровоподтеков на коже.

Хлое удалось записаться на личный прием, где ей сделали кровотест. Ее результаты показали отклонения, и она сразу попала в больницу, где ей сказали, что у нее лейкемия. Сейчас она находится в ремиссии уже три года и больше не получает лечения, хотя все еще имеет некоторые побочные эффекты.

Хлоя, мама-домохозяйка из Гейтсхеда, Тайн и Веру, сказала: "Каждый знает свое тело, и я просто знала, что это что-то серьезное. Врачи объясняли это другими вещами, но я была настойчива в том, что они ошибаются. Я ввела свои симптомы в Интернет — ночное потоотделение, усталость, кровоподтеки и другие — и первым результатом поиска стала лейкемия. Я проверила и увидела, что у меня все симптомы на этой странице. Когда врач подтвердил диагноз, я думала, что умираю. Я была рада, что получила диагноз, но чувствовала оцепенение, потому что это уже другое. Врачи сказали моей маме в другой комнате, и она не выдержала — я слышала, как она кричит".

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В июне 2020 года после того, как ей сказали, что у нее ангина, Хлоя сумела договориться о личной встрече с врачом, поскольку считала, что ее диагноз был ошибочным. После проведения кровотеста Хлои позвонили из медицинского учреждения и сообщили, что ее результаты превышают норму, поэтому ее пригласили в больницу, где сказали, что она болеет лейкемией и была "на грани смерти".

На следующий день Хлоя направили в больницу "Ньюкасл Фриман" для начала лечения.

Она сказала: "Мне сделали биопсию костного мозга и сказали, что я через несколько недель умру. Рак был в моей крови. Врачи сказали мне, что они не знают, поможет ли химиотерапия, но они были готовы попробовать".

Хлоя перенесла шесть курсов химиотерапии, уничтожившей большинство рака, оставляя ее более оптимистичной.

Хлоя сказала: "Теперь, оглядываясь назад, я ничего не чувствую — все, что мне говорили, выглядит как размытая картинка. Я смотрела на свет совсем иначе, спрашивая себя: "Почему я? Что я сделала, чтобы этого заслужить? Самая тяжелая часть всего этого заключалась в том, что я думала, что, возможно, меня не будет здесь, чтобы увидеть, как мой сын взрослеет".

В сентябре 2020 года Хлой был зарегистрирован в Фонде Энтони Нолана в поисках донора костного мозга.

Сразу врачи нашли 100% соответствие с 27-летним мужчиной, и трансплантация состоялась в октябре 2020 года.

Это делается путем пересадки стволовых клеток одного человека другому, заменяя поврежденные кровоформующие клетки здоровыми.

После успешной операции Хлоя прошла еще одну биопсию костного мозга, чтобы убедиться, что ее новые клетки работают — позже она получила новость, что ее организм свободен от раковых клеток.

Хлоя сказала: "Когда я узнала об этом, я взяла своего сына в объятия и сжала его так крепко. Это было невероятно, знать, что все это прошло, это был самый лучший день".

Сейчас Хлоя страдает болезнью трансплантата против хозяина, которая возникает, когда определенные типы белых кровяных клеток в пересаженных стволовых клетках или костном мозге атакуют собственные клетки организма.

Хлоя сказала: "Независимо от того, через что я прохожу, я всегда положительная и у меня на лице улыбка. Независимо от того, насколько больна я, я всегда ставлю на первое место своего ребенка. Я разговаривала со своим донором в марте 2023 года, Мы говорили так, будто знали друг друга всю жизнь.

У нас есть связь, которую никто не сможет понять. У нас всегда будет эта связь, я все еще здесь благодаря ему. Я очень благодарна. Я бы скорее прошла через это, чем не быть здесь совсем. Это горько-сладкая история — я жива, чтобы ее рассказать".

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