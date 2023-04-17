"Врачи сказали, что не выживет": 5-летняя девочка с "синдромом русалки" делает свои первые шаги

Когда девочке исполнился год, ей сделали операцию по установке колостомного мешка из-за проблем с кишечником.

Пятилетняя девочка Блэр Спайви родилась с сиреномелией – редкой врожденной аномалией плода. Это значит, что ее ноги были повернуты назад от колена и сращены у ее стоп.

Об этом пишет "Mirror".

После операции девочка сделала свои первые шаги.

Мама, 35-летняя Ноэль Спайви, узнала, что Блэр имеет такое состояние во время 12-недельного обследования. Ей сказали, что этот вопрос не «если», а «когда» ее нерожденный ребенок умрет.

Она признается, что боялась, что испугается собственной дочери.

Блэр пережила рождение и в возрасте 18 месяцев перенесла семичасовую операцию по разделению ног, ампутировав ноги в коленях.

Прошлым летом "Вызывающая" Блэр получила свои первые полноразмерные протезы на ногах — и сейчас она сделала свои первые шаги.

Ноэль, ассистент стоматолога из Лаббока, штат Техас, США, сказала: «Я была испугана тем, что буду бояться своего ребенка во время беременности. Но когда я увидел ее маленькие ножки и маленькое сердце, я совсем не испугалась. Я подумала, что он просто мой ребенок. Она идеальна».

Мама девочки говорит, что она родилась русалкой.

Во время 12-недельного сканирования Ноэль сообщили, что у Блэр сиреномелия

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«Большинство младенцев, у которых диагностирован синдром русалки еще у плода, не развивают почки, кишечник или половые органы», – рассказала мать девочки.

Ноэль записали на плановое кесарево сечение, но во время ее 37-недельного сканирования врачи поняли, что уровень ее амниотической жидкости упал, и ее срочно отправили на экстренное кесарево сечение.

Блэр родилась в 10:27 утра 7 февраля 2018 в Техасской детской больнице весом 4 фунта 8 унций.

:«Это был самый счастливый момент в моей жизни», – поделилась Ноэль.

Девочка родилась с легкими, сердцем и мозгом.

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«Но у нее была только одна из двух костей на голенях. Ниже колена она была повернута назад и все срослось. Меня пугало неизвестное. Но увидев ее лично, я была просто спокойна», – рассказывает мама Блэр.

Когда девочке исполнился год, ей сделали операцию по установке колостомного мешка из-за проблем с кишечником.

"Блэр провела месяц в больнице, прежде чем смогла вернуться домой. В 18 месяцев Блэр перенесли операцию, чтобы отделить ее сросшиеся ноги, чтобы дать ей возможность ходить", — говорится в рассказе.

Прошлым летом Блэр сделали первое полное протезирование стоп.

У Блэр все еще есть несколько осложнений со здоровьем, которые исследуют врачи, например, частичный мочевой пузырь, но мама Ноэль говорит, что она «наглая» и «сильная».

«Я надеюсь на долгую, счастливую, здоровую жизнь для нее», – делится мама Блэр.

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