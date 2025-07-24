Время имеет значение: ученые выяснили, когда лучше проходить собеседование

Когда лучше проходить собеседование / © unsplash.com

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Проходить собеседование поближе к обеду — не просто удобно, но и выгодно. Ученые из Италии обнаружили, что именно в это время шансы на успех в собеседованиях и других оценочных процедурах существенно возрастают. К такому выводу исследователи пришли после масштабного анализа результатов устных экзаменов в университетах, которые, по их словам, имеют много общего с ситуациями найма.

Об этом сообщает Daily Mail.

Профессор Кармело Марио Викарио, ведущий автор исследования, подчеркнул: "Мы показали, что оценки существенно зависят от времени суток. Лучшие результаты - около полудня. Вероятность сдать экзамен поздно утром выше, чем рано утром или в конце дня".

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Исследование охватило более 100 000 оценок, проведенных 680 преподавателей в пределах 1200 курсов в университетах Италии. Экзамены проходили в фиксированные часы и продолжались в среднем 10–30 минут, причем преподаватели самостоятельно задавали вопросы и выставляли оценки на месте.

"Эти экзамены очень стрессовые: формат непредсказуем, а результат влияет на дальнейшее обучение", — объяснил Викарио.

Результаты оказались поразительными: всего лишь 57% студентов сдавали экзамены успешно, но самые высокие шансы имели те, кто отвечал между 11:00 и 13:00. В 8:00, 9:00, а также после 15:00 уровень успешности заметно падал.

Ученые считают, что эти данные могут иметь широкое применение не только в образовании, но и во время приема на работу. Ведь когнитивные функции, как показывают другие исследования, достигают пика именно в середине дня, а биоритмы влияют даже на судебные решения: раньше уже было зафиксировано, что судьи склонны выносить положительные вердикты после обеда или в начале заседания.

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Профессор Алессио Авенанти из Болонского университета добавил: "Это тонкий, но важный фактор, о котором часто забывают - время суток реально влияет на результаты оценивания, даже если ставки очень высоки".

Хотя исследование не указывает на конкретные механизмы, ученые предполагают, что речь идет о снижении уровня энергии и концентрации во второй половине дня. Следовательно, планируя собеседование или экзамен, следует обращать внимание не только на подготовку, но и на расписание.

"Было бы очень интересно изучить, насколько справедливыми остаются решения относительно найма работников в разное время дня", - подытожил профессор Викарио.