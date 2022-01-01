Врывалась во время интима: невестка дала свекрови фальшивый ключ от дома, чем разгневала мужа

Врывалась во время интима: невестка дала свекрови фальшивый ключ от дома, чем разгневала мужа

Муж считал, что в ссоре с матерью виновата жена.

Женщина рассказала, как из-за свекрови они с мужем не могли иметь частной жизни, поэтому женщина решила принять меры, но ее инициатива разозлила ее мужа, а также его семью.

Об этом пишет Mirror.

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Все началось с того, что 34-летняя женщина и ее 37-летний мужчина приобрели новое здание после года брака. Но свекровь хотела быть постоянно рядом с молодоженами и, по словам, невестки, она не способна уважать их границы.

"Моя свекровь постоянно нажимала, чтобы получить запасной ключ. Она пообещала, что будет использовать его только в экстренных случаях, но учитывая тот факт, что у нее был запасной ключ от нашей старой квартиры и дважды заходила к нам во время интима, я просто не могла ей доверять", — сетует 34-летняя женщина.

С целью ее разоблачения женщина прислала свекрови фальшивый ключ, что, конечно, не сработало. Мать мужа была сердита и отчитала невестку во время рождественского ужина.

"Она стесняла меня... Я спросила, как она узнала (что ключ фальшивый. – Ред.), и она сказала, что несколько дней назад, когда мужа не было дома, она приходила", – рассказывает невестка.

Эта ситуация разозлила и владелицу жилья и она напомнила свекрови об ее обещании, но муж встал на защиту матери и требовал, чтобы жена извинилась. Объяснял он это тем, что жена испортила рождественский ужин "детским поведением".

" Мой муж набросился на меня в машине и сказал, что я лгала, манипулировала, унижала, разоблачала его маму", — вспоминает она.

В Сети пользователи активно комментируют инцидент, некоторые призывают подумать над отношениями с мужчиной, другие – поддержали женщину: