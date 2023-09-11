Все аплодировали: бортпроводник открыл туалет и застукал пару, которая занималась сексом (видео 18+)

Пассажиры рейса easyJet, летевшего 8 сентября из Лутона, Великобритания, на Ибицу, получили кучу эмоций, когда бортпроводник разоблачил пару, занимавшуюся сексом в туалете.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

На вирусном видео, обнародованном в Х (Twitter) Аней Стоукс, видно члена экипажа, который стоял под дверью туалета и, похоже, несколько нервничал. Путешественники с нетерпением ждали и подбадривали его поскорее открыть дверь. В какой-то момент бортпроводник все же решается это сделать, а люди на борту развернулись на своих местах, чтобы лучше все рассмотреть. Они также достали телефоны, чтобы снять на камеру.

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Когда дверь наконец открывается, виден мужчина, стоящий позади женщины со спущенными штанами.

В салоне раздавались крики и аплодисменты, когда краснолицый парень поспешил закрыть дверь.

С тех пор кадры собрали более 4,2 миллионов просмотров.

EasyJet подтвердила, что инцидент произошел на борту одного из их рейсов и об этом сообщили в полицию. Представитель авиакомпании заявил: "Мы можем подтвердить, что этот рейс из Лутона на Ибицу 8 сентября встретила полиция по прибытии из-за поведения двух пассажиров на борту".

Были ли арестованы любовники, пока что неизвестно.

Напомним, пара подала в суд на авиакомпанию из-за собаки, которая много пукала в салоне. Они испортили их 13-часовой рейс из Франции в Сингапур.

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