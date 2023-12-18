Все были шокированы: женщина заказала стриптизера в дом престарелых по случаю своего 102-летия

Хотя многие пенсионеры хотели бы отпраздновать свой 102-й день рождения чашкой чая и кусочком торта, эта женщина выбрала нечто более увлекательное.

Вместо того, чтобы просить шоколадный торт или исполнение Happy Birthday, 102-летняя женщина решила отпраздновать свой особый день стриптизом.

Об этом пишет Daily Star.

Вернувшись из церкви, Моника Раддик из Уолсингема, графство Дарем, Англия, устроила на грандиозную вечеринку по случаю дня рождения, где было много ее близких друзей.

Женщина шокировала жильцов дома престарелых West Lodge Care Home, когда харизматичный танцовщик вошел в помещение и снял свою экипировку, пытаясь подарить своей клиентке незабываемые эмоции.

Моника Раддик со стриптизером / Фото: North News & Pictures Ltd northnews.co.uk

Танцовщик Адам Прайс, чья жена работает волонтером в доме, выложился по полной и получил от именинницы одобрение. А когда главное событие закончилось, тусовщики съели торт и танцевали "всю ночь напролет".

Моника Раддик со стриптизером / Фото: North News & Pictures Ltd northnews.co.uk

Моника никогда не имела детей, вместо этого она посвятила свою жизнь другим, наблюдая за братом, пока ему не исполнилось 92 года. Кроме того, ее работа во время войны не осталась незамеченной: женщина помогала монахиням в монастыре.

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С тех пор, как в прошлом году она переехала в дом престарелых, жизнерадостная личность стала источником позитивной энергии для всех своих соседей. Работающая в этом учреждении Джиллиан Ханна пояснила: "От присмотра за "непослушными мальчиками" до поддержки женщины в туберкулезном центре, она неустанно работала во время войны в столовой и провела 25 лет, помогая монахиням. Моника — живой свидетель истории, которая видела на троне четырех королей и одну королеву, ее невероятное путешествие было вызвано духом стойкости и уникальной жизненной философией – жить во всю, окруженной любовью и поддержкой семьи и друзей, твердо веря, что смех нужен в жизни. Моника хотела празднования дня рождения, объединившего в себе неожиданное – стриптиз для ее дерзкой стороны и посещение церкви, чтобы отпраздновать радость жизни".

Напомним, бабушка, 38-летний экс-муж которой ушел к другой пенсионерке, ищет нового любовника. Она заявила, что готова к новым отношениям.

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