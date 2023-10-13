Все до копейки: женщина пригласила подругу в гости, а затем выставила ей шокирующий чек

Женщина пожаловалась, как подруга, проживающая за границей, пригласила ее к себе в гости, а затем выставила чек.

Об этом пишет Mirror.

50-летние подруги познакомились, когда им было по 6. Она рассказала, что женщина пригласила ее с мужем погостить у нее дома на неделю. Она даже предложила устроить мужу своей подруги вечеринку в честь 50-летия, потому что во время их визита он праздновал свой день рождения.

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Пока они были там, осмотрели достопримечательности, в частности останавливались в другом городе, за что женщина, о которой идет речь, была рада заплатить, а также другие пожертвования. Однако ей представили подробный список расходов – до копейки.

"Вот список", – поделилась она на Reddit. "152,10 доллара за пребывание в гостиничном номере в другом городе (хорошо, это я понимаю). 105 долларов за бензин (за то, что они возили нас по городу и за его пределы во время нашего пребывания, чтобы показать нам достопримечательности!), 90 долларов - еда для вечеринки по случаю дня рождения мужа (думаю, но если вы предлагаете устроить для кого-то вечеринку, вы обычно не ожидаете, что он заплатит половину). 136,20 доллара – прокат автомобиля (когда мы ездили с ними на другой остров на несколько дней, я тоже это поддерживаю), 21 доллар за бензин (думаю, для езды по городу), 6,50 доллара за парковку (за чертовую парковку машины на улице. Один день в городе! Серьезно?). 27 долларов за парковку в аэропорту (когда мы припарковали машину в аэропорту перед вылетом на другой остров на 2 дня. Правда?). ВСЕГО: 537,80 долларов США".

Женщина призналась, что была шокирована этим списком. Она добавила, что планировала отдать несколько сотен за жилье и еду на день рождения.

"Но просить нас заплатить за бензин, чтобы возить нас и парковаться, это просто смешно! 6,50 долларов! И тот факт, что это были не просто $500, а $537,80! Они попросили нас приехать в гости, а потом без нашего ведома все время подсчитывали все, что мы делали, чтобы разделить стоимость всего", – возмутилась она.

Также женщина отметила, что несколько лет назад подруга с мужем приезжали к ней в гости, но она и не задумывалась о том, что выставить им счет:

"Я, конечно, не дала им подсчет продуктов, которые они задолжали, или бензина, потраченного на их поездку! Вы просите кого-нибудь остаться с вами и сами за это платите!".

Напомним, модель Playboy призналась, почему никогда не занимается сексом в пятницу, 13-го. У нее есть несколько правил в этот день.

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