Все, как у людей: ученые шокированы погребальными обрядами слонов

Они выбирают для этого правильное место, которое находится подальше от людей.

Индийские исследователи обнаружили, что азиатские слоны громко оплакивают и хоронят умерших детенышей – это напоминает человеческие погребальные обряды.

Об этом пишет CNN.

Исследователи обнаружили пять захоронений слонят на севере индийского региона Бенгалия в 2022 и 2023 годах. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Journal of Threatened Taxa 26 февраля.

Детали исследования

Хотя известно, что африканские слоны хоронят мертвых детенышей, это первый случай, когда такое поведение было документировано у азиатских слонов, сообщил автор исследования Акашдип Рой, научный сотрудник Индийского института научного образования и исследований (IISER), в интервью CNN.

По словам Роя, захоронения были документированы в районах, где находятся фрагментированные леса и сельскохозяйственные угодья, такие как чайные сады.

Исследователи также проанализировали, будут ли азиатские слоны возвращаться к местам захоронений, как это делают африканские слоны, но обнаружили, что они будут пытаться избегать этой местности, сказал Рой.

Погребен слоненок. Скриншот/Journal of Threatened Taxa

Это происходит даже несмотря на то, что Индийская лесная служба убирает тела, отметил автор исследования, который считает, что даже слоны из других стад, не совершавших захоронения, могут чувствовать это место.

"Они знают многие вещи, которых мы не знаем", — заметил он.

Рой рассказал CNN, что намерен продолжить поиски новых случаев захоронений слонят в северной Бенгалии и Ассаме, где расположены многие чайные сады.

Он добавил, что команда будет использовать дроны, а также будет просить руководителей чайных садов и местных жителей сообщать о любых местах захоронений.

Версии других специалистов

Джошуа Плотник, не участвовавший в исследовании доцент психологии в Колледже Хантера в Нью-Йорке, считает, что этим очевидным захоронением может быть проще объяснение.

"Хотя наблюдаются случаи, когда слоны переносят туши детенышей, насколько мне известно, ни один из моих коллег, включая многих, наблюдающих за слонами на протяжении десятилетий, не видел, чтобы слоны хоронили своих умерших", — сказал Плотник, изучающий процесс познания у слонов. и других животных в интервью CNN.

Погребен слоненок. Скриншот/Journal of Threatened Taxa

Альтернативное объяснение состоит в том, что слонята упали в эти канавы, не смогли выбраться и умерли там, а грязь либо попала туда естественным образом после их смерти, либо является свидетельством попытки спасения другими членами стада, сказал он.

"Важным моментом здесь является то, что нужно больше доказательств — например, прямые наблюдения за погребениями и поведением слонов — прежде чем можно будет сделать выводы о том, что здесь происходит", — добавил Плотник.

Рой отрицает эту теорию, объясняя, что кровоподтеки на спинах погибших слонят свидетельствуют о том, что они были затянуты к месту отдыха другими членами стада.

Напомним, во время археологических раскопок в Израиле ученые обнаружили редкий бивень вымершего огромного слона, возраст которого составляет почти полмиллиона лет.

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