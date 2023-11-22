Все переосмысливают: девушки бросают своих бойфрендов, испробовав теорию "апельсиновой кожуры"

Пользователи признались, что расстались со своими партнерами из-за провала "теории апельсиновой кожуры", которая стала популярной в социальных сетях.

Как пишет Mirror, это произошло после того, как пользователь TikTok Дженна (@jennaskates) рассказала, что ее парень подарил ей коробку яичных белков, отделенных от желтков. Дженна, которая любит выпекать и регулярно делится видео своих тортов, объяснила, что ей тяжело делать это из-за своих длинных ногтей.

Этот, казалось бы, небольшой, но очень добрый и продуманный поступок вызвал дискуссию в комментариях к ее видео, где люди назвали его ярким примером "теории апельсиновой кожуры" и того, почему это может быть тревожным сигналом в отношениях.

Теория апельсиновой кожуры предполагает, что если ваш партнер делает что-то для вас без просьбы, например чистит апельсин, он вас любит. Это может быть что угодно: отделение яичных белков, потому что они знают, что у вас проблемы с ногтями, или покупка любимой плитки шоколада, когда они проходят мимо магазина. Эти маленькие проявления доброты исходят из более глубокого уровня заботы и действительно показывают, что они вас ценят.

Аналогично, если вы попытаетесь проверить своего партнера, а он не отреагирует таким образом, это может вызвать беспокойство. И похоже, что эта теория уже приводит к потерям в отношениях, поскольку одна женщина призналась в социальных сетях, что попробовала ее и бросила своего бойфренда.

Поделившись ситуацией на Reddit, женщина рассказала, что видела сообщение об этом и решила попробовать. Она написала: "Мой парень, с которым мы встречались 7 месяцев, сидел на диване, когда я увидела видео в TikTok, объясняющее теорию, и решила, что мне стоит попробовать. К этому моменту мы были счастливы, но теперь, оглянувшись назад, я не удивлена его реакцией. Я попросила его завязать мне волосы, он взглянул на меня и спросил, почему я не могу этого сделать. Сначала я подумала, что, возможно, его испугали мои длинные волосы, однако раньше у него были длинные волосы и он умеет их завязывать. Я спросила его еще раз, думая, что это просто случайность, но он сказал мне, что я могу это сделать, поскольку я была на кухне, а ему нужно расслабиться, заявив, что он только что закончил работу. Я знаю, о чем вы думаете: "Пусть этот человек расслабится, он только что вернулся с работы". Но даже если он действительно устал, у него достаточно энергии, чтобы поиграть в игры и сходить в бар со своими друзьями.

Юзерша добавила, что не хотела из-за этого разрывать отношения. Так было до тех пор, пока позже того же дня она не спросила любимого, может ли он бросить полотенце в сушку, чтобы она могла согреться, когда выйдет из душа, потому что забыла сделать это сама.

"Сюрприз-сюрприз, он никогда этого не делал, и это заставило меня понять, как много я делаю для него и его дочери, хотя она даже не моя!" – заявила женщина.

Позже она рассказала, что это заставило ее пересмотреть свои отношения и что она решила порвать со своим парнем.

Она добавила: "Я признаю, что мне не следует прислушиваться к советам TikTok и что это было проявлением незрелости. Однако метод сработал и позволил мне увидеть, что я делаю для него гораздо больше, чем он для меня. Наши отношения закончились не потому, что мое полотенце не было теплым или мои волосы не были подняты, а потому, что я понимаю, что просто соглашаюсь на ленивого мужчину, который не помогает, не имеет никаких мотивов в жизни, кроме как жить в доме своих родителей, играть в видеоигры и пить".

Прочитав ее сообщение на Reddit, многие согласились, что советы TikTok относительно отношений были не очень хорошими, но это открыло ей глаза на то, каким он на самом деле является, то есть теория сработала.

Другая пользовательница добавила: "Мне всегда кажется, что некоторые люди, публикующие эту теорию в TikTok, ее понимают, а некоторые нет. Смысл этого не в том, чтобы наугад требовать от партнера сделать что-то, что вы можете сделать, а просто не хотите. Суть в том, чтобы посмотреть, сделает ли он для вас что-то маленькое, о чем вы его просили, в пределах разумного".

Напомним, мужчина будет получать сумасшедшие деньги благодаря ошибке продавца. Ему будут платить на протяжении всей жизни.

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