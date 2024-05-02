Все родственники были наркоманами: мужчина, трижды сидевший в тюрме, стал судьей: фото, подробности

Он трижды попадал в тюрьму в течение своих неспокойных подростковых лет.

Мужчина из Пенсильвании, США, трижды сидевший в тюрьме, начал жизнь с чистого листа, став самым молодым судьей штата в возрасте 27 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Ханиф Джонсон однажды вошел в зал суда в наручниках на слушание по обвинению в легком нападении, заговоре и домогательствах. Двенадцать лет спустя Джонсон оказался на скамье судей как самый молодой судья, когда-либо избранный в штате Пенсильвания.

В 2017 году он победил кандидата Клода Филлипса, набрав 73 процента голосов, и выиграл выборы в судейский округ Дофин.

Вспоминая свои беспокойные подростковые годы, он написал в социальных сетях: "Шанс потерять свободу, а также всю работу, которую я делал, чтобы не попасть в беду... Это огромная причина того, что у меня открытый ум и другая перспектива".

Ханиф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

Джонсон родился и вырос в Гаррисбурге, у него было тяжелое детство, прежде чем он открыл для себя пристрастие к легкой атлетике.

"Моя мать была наркоманкой, мой отец был наркоманом, моя бабушка была наркоманкой, моя тетя была наркоманкой, мой дядя был наркоманом, мой дедушка был наркоманом, вся моя ближайшая родня были наркоманами. Нас было 8 человек, которые спали в двух комнатах, а у моей матери было большое сердце и она постоянно брала к себе детей из других семей", — писал он.

В средней школе он решил попробовать себя в команде по легкой атлетике, и это решение навсегда изменило его жизнь.

"Однажды я решил, что это не то, как я хочу прожить свою жизнь, поэтому я начал заниматься бегом. Легкая атлетика фактически спасла мне жизнь", — рассказал он в интервью Huffpost в 2018 году.

В 2007 году он стал чемпионом штата по тройному прыжку PIAA, а затем — капитаном команды по легкой атлетике в Университете штата Пенсильвания.

К тому времени, когда он предстал перед судом за дедовщину как член братства Omega Psi Phi, на его счету уже было два дела.

"Полиция вообще ничего не говорит нам, почему они нас арестовывают. Они увозят нас в центр города и заставляют сидеть там 13 часов", — рассказал он о своем первом правонарушении.

Ханиф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

Второй арест произошел, когда он наблюдал за рассмотрением заинтересовавшего его дела, по его словам: "Во время перерыва полицейские схватили меня, я толкнул одного, я не знал, что он был офицером. Меня арестовали, обвинив в запугивании свидетеля во время судебного процесса по делу об убийстве. Накануне вечером я ходил в казино, так что у меня было в кармане 500 долларов, которые я внес под залог. Мой бывший учитель физкультуры был поручителем. Мне позвонили из колледжа штата и сказали, что прокурор сказал, чтобы я появился".

В 2012 году Джонсон, президент его братства Omega Psi Phi и двое других студентов предстали перед судом по обвинениям в дедовщине.

"Никто из присяжных не был похож на меня. Мне пришлось заплатить 12 тысяч долларов за простое нападение. Я пришел в суд в наручниках... Это было дико, что они вернулись с приговором невиновному. Я даже не мог работать в Uber после того, как меня признали невиновным. Против меня использовали запись о моем аресте. Я провел в тюрьме две недели, а затем пошел в суд. Слава Богу, я выиграл, — вспомнил Джонсон. — Это был один из самых счастливых дней. Я просто чувствовал, что у меня собираются забрать жизнь".

После окончания университета Джонсон работал специалистом по семейным ресурсам в своем родном городе, помогая молодежи из групп риска, но взаимодействие с правоохранительными органами подтолкнуло Джонсона к карьере юриста.

Ханиф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

Магистратский окружной судья — это должность, на которую избирают жители, и она не требует юридического образования, поэтому Джонсон сделал смелый шаг и принял участие в кампании.

"Поскольку я живу в этом районе, они знают меня, я знаю людей, я знаю, что происходит, — сказал отец двоих детей. — У вас есть матери-одиночки, которые не могут оплатить штраф за неправильную парковку; у меня есть контроль, чтобы облегчить ей жизнь, а не кому-то из приезжих, кто не понимает, что штраф в 100 долларов может быть для нее слишком велик, и она попадает в тюрьму из-за этого штрафа".

По его словам, когда он был на судебном процессе, люди закрывали дверь перед его лицом и смеялись над ним. "Но после четвертого или пятого разговора я спрашивал их, за кого они голосуют, и они отвечали, что за меня", — сказал он.

Ханиф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

В прошлом году Джонсон был переизбран на должность судьи магистратского округа, получив 96 процентов голосов.

Напомним, женщина, которая в 15 лет ушла из дома и была на грани смерти, стала миллиардершей. Она владеет недвижимостью стоимостью 8,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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