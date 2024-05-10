Все время жена была рядом: мужчина через 10 лет вышел из вегетативного состояния

Мужчина в Китае вышел из вегетативного состояния после 10 лет самоотверженной заботы его любящей супруги.

Об этом пишет SCMP.

Сунь Хунся из провинции Аньхой не отказалась от своего мужа, который впал в полуобморочное состояние после сердечного приступа в 2014 году. Годы нежной заботы помогли ему поправиться.

"Хотя я очень устала, я чувствую, что все это стоит того, чтобы воссоединить семью", — сказала Сун в интервью Dawan News, улыбаясь и нежно касаясь головы мужа.

Она помнит шок и боль, когда у него внезапно остановилось сердце, и он впал в вегетативное состояние. Она плакала и сказала, что именно мысль о двух ее детях вдохновила ее быть сильной и не падать духом.

"Я хотела подать им хороший пример", – сказала Сун.

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Она рассказала, что каждый день за последние десять лет ее мысли постоянно были сосредоточены на муже. Сун тратила свое время и энергию на то, чтобы обеспечить ему комфорт, пока он был без сознания.

Длительная кома вызвала ряд физических проблем, и он нуждался в трахеотомии, чтобы помочь ему дышать, и мочевому катетеру. Потребовались тяжелый труд и терпение, чтобы поддерживать его жизнь, но Сун никогда не пошатнулась в своей преданности.

"Его глаза понемногу открывались", — сказала она.

Его 84-летний отец был благодарен за жертвы, на которые пошла Сун. "Она моя невестка, но на самом деле она лучше, чем дочь. Никто не может с ней сравниться", — сказал он.

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Напомним, 27-летняя женщина, которая собиралась выйти замуж, узнала, что биологически она мужчина. Врачи обнаружили у нее редкое заболевание, при котором ее половые хромосомы мужские, а гормональный фон – женский.

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