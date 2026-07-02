Смертельно опасный вирус, переносимый клещами, стремительно распространяется: лекарства от него нет

Клещ. Фото: Лорен Бишоп/CDC через AP

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В США резко возросло число случаев заражения вирусом Повассан, который передается через укусы клещей и может вызывать тяжелые поражения нервной системы. Специфического лечения этого заболевания пока не существует.

Об этом сообщило издание UNILAD.

Вирус Повассан передается человеку через укусы инфицированных клещей. Впервые его обнаружили в 1958 году в Канаде, недалеко от города Повассан, в честь которого и назвали эту инфекцию.

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В последнее время в США число случаев резко возросло. Согласно предоставленным данным, в 2025 году вирус был диагностирован у 76 американцев, тогда как ранее в среднем фиксировалось около семи случаев в год.

Чаще всего случаи заражения регистрируются в районе Великих озёр, на северо-востоке США и в Канаде. Вирус могут переносить несколько видов клещей, в частности олений клещ.

По словам медицинского советника Национальной ассоциации по борьбе с вредителями доктора Хорхе Парады, вирус Повассан может передаться уже через 15 минут после укуса инфицированного клеща. Для сравнения: для передачи болезни Лайма обычно требуется гораздо более длительное прикрепление клеща — от 36 до 48 часов.

Первые симптомы могут проявиться не сразу. В некоторых случаях между заражением и появлением признаков болезни проходит до четырёх недель. К числу начальных симптомов относятся лихорадка, головная боль, рвота и слабость.

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При более тяжелом течении могут наблюдаться спутанность сознания, потеря координации, нарушения речи и судороги. Осложнениями вируса могут быть энцефалит и менингит.

По данным CDC, около 10% случаев с тяжелыми неврологическими проявлениями заканчиваются летальным исходом. Часть людей, переживших тяжелое течение болезни, сталкиваются с длительными неврологическими последствиями.

Специфического лечения вируса Повассан пока нет. Согласно рекомендациям CDC, при легких симптомах пациентам рекомендуется отдых, достаточное потребление жидкости и безрецептурные обезболивающие препараты.

В тяжелых случаях пациентов могут госпитализировать. Медицинская помощь может включать поддержку дыхания, восстановление водного баланса и меры по уменьшению отека головного мозга.

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Напомним, ранее во Львовской области выявили ещё два случая тропической малярии. Заболевание подтвердили у двух женщин, недавно вернувшихся с отдыха на острове Занзибар в Танзании.

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