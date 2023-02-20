Всего лишь один ингредиент: как отчистить белую обувь от грязи

В весенний период обувь белого цвета особенно сильно загрязняется. Однако эту проблему легко устранить в домашних условиях. Читайте в материале ТСН.ua как создать чистящее средство белой обуви из всего лишь одного ингредиента.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"Хотя белая обувь всегда выглядит очень стильно, раньше я опасалась ее носить весной из-за частых дождей и большого количества луж. После такого довольно трудно отчистить въедающуюся в кожу грязь. Как-то узнала об одном средстве для чистки белой обуви и теперь не переживаю, если оно загрязнится."

Чтобы решить проблему загрязнения обуви белого цвета, нужно всего-навсего достать из холодильника один лимон и выдавить из него немного сока.

Как приготовить чистящую белую обувь в домашних условиях? Возьмите один стакан теплой воды, добавьте к нему 2 столовые ложки лимонного сока (лучше брать свежевыжатый). Получившуюся жидкость нанести на все загрязненные участки, а затем аккуратно протереть щеточкой.

Когда грязь уже отмылась, необходимо дополнительно протереть обувь сухой тряпкой.

Это очень простой способ, но им не стоит увлекаться. Если очищать белую обувь слишком часто лимонным соком, на ее поверхности могут появиться желтые пятна. Лучше всего, если таким чистящим средством белой обуви пользовать 1-2 раза в месяц.

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