Всего лишь один препарат: как избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях

Весной нужно подумать о том, как избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях. Читайте в материале ТСН.ua о простом препарате, который вам поможет.

На украинском YouTube-канале Family Garden Production рассказали, как быстро избавиться от мха и лишайника на коре плодовых деревьев.

Чтобы удалить мох, нужен всего лишь железный купорос. Также вам понадобится удобный инструмент. Это может быть деревянная лопатка или щетка.

Сначала необходимо приготовить раствор. Для этого возьмите:

200 г железного купороса;

10 л воды.

Тщательно перемешайте раствор, чтобы железный купорос полностью растворился. Затем перелейте часть жидкости в пульверизатор. Так вам будет гораздо проще нанести раствор на пораженные участки дерева. Сразу после этого с помощью лопатки или щеточки счищаются мох и лишайники. Надо действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину.

Чем вредны лишайники на деревьях? Их появление на коре может привести к ряду серьезных проблем. Эти вредители сокращают урожай и могут стать причиной преждевременной гибели дерева. Также под мхом и лишайниками часто размножаются грибки и вредители.

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