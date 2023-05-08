Всего лишь одна пустая бутылка — и в холодильнике всегда будет порядок: простой лайфхак по уборке

Существует одна маленькая хитрость, которая поможет навести порядок в холодильнике раз и навсегда.

Если в вашем холодильнике часто собирается большое количество недоеденных блюд, то внутри не только появляется стойкий запах разной пищи, но исчезает любое место. Часто кажется, что на полочках появляется настоящий хаос.

О маленькой хитрости, которой издавна пользуются, чтобы навести порядок в холодильнике, рассказывает Pixelinform. Вам понадобится только одна 6-литровая бутылка из-под воды и ножницы (можно заменить канцелярским ножом).

Что нужно делать с бутылкой

В емкости осторожно отрежьте горлышко и дно. Для того чтобы навести порядок в холодильнике нужна только центральная часть. Ее разделите на 2-3 кольца (здесь все зависит от высоты, которая вам необходима).

Затем выберите несколько тарелок, диаметр которых чуть больше кольца из-под бутылки. В посуду можно выкладывать остатки пищи или закуски. Далее вокруг нее размещают следующее кольцо, ставя сверху вторую тарелку, и так далее. Такие "пирамиды" могут иметь несколько ярусов. Важно лишь следить, чтобы тарелки не были перегружены.

Благодаря такой "башне" вы сможете организовать хранение пищи на полочках холодильника, когда ее становится слишком много.

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