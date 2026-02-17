Всемирный день кота: как пушистики продлевают жизнь своим хозяевам

Кошки являются лучшим спасением от одиночества

Страны Европы 17 февраля празднуют Всемирный день кота , который был создан для популяризации гуманного отношения к пушистым любимцам и поддержки приютов. Этот праздник представляет собой возможность вспомнить путь кошек рядом с человеком — от божеств в Древнем Египте до полноправных членов семей в современном мире.

Об истории и значении этого дня рассказывает польское издание TVS.pl.

Почему день кота празднуют 17 февраля

Дата празднования выбрана не случайно, и это решение имеет интересные корни, происходящие из древних итальянских традиций. Как объясняет портал Ca' Zampa, выбор пал на февраль, поскольку по знаку зодиака это месяц Водолея — символа свободных и независимых духов, что идеально описывает кошачий характер.

Что касается числа 17, то здесь скрыта игра слов. Римское число XVII (17) является анаграммой латинского слова "VIXI", что означает "я прожил жизнь" (т.е. "я умер"). Однако итальянцы трактуют это иначе: если у кота семь жизней и одна из них «прожита», то у него остается еще шесть. Таким образом, число 17 для кошек становится символом жизнестойкости, а не несчастья.

Кошки как спасение от одиночества

Помимо мистических значений праздник имеет и важный социальный аспект. Эксперты отмечают терапевтическое воздействие кошек, особенно на людей пожилого возраста. Для пенсионеров, часто страдающих от одиночества, кот становится не просто соседом по квартире, а настоящим «антидотом» от депрессии.

Как отмечает итальянское издание GreenPlanner, наличие кота в доме стимулирует пожилых людей к активности и соблюдению распорядка дня. Необходимость покормить любимца, убрать за ним или просто поиграть заставляет человека двигаться и чувствовать свою нужность.

Мурлыканье кота ученые называют естественным успокаивающим средством. Оно помогает снизить давление, снять тревожность и улучшить качество сна. В отличие от собак, коты не требуют физически тяжелых прогулок на улице, что делает их идеальными компаньонами для людей, которым трудно передвигаться.

От священных животных к героям мемов

История отношения человечества к кошкам напоминает американские горки. В Древнем Египте их почитали как воплощение богини Бастет, а убийство кота считалось тяжким преступлением. При этом в средневековой Европе из-за предрассудков черных котов ассоциировали с ведьмами и нечистой силой.

Сегодня же кошки "захватили" Интернет. Видео с забавными пушистиками набирают миллионы просмотров, а кошачьи мемы стали отдельным языком общения в Сети.

Впрочем, зоозащитники напоминают: День кота — это, прежде всего, повод помочь тем животным, у которых нет дома. Вместо покупки дорогого породистого животного лучшим способом отпраздновать День кота станет визит в приют. Любовь и ответственный уход – это лучшие подарки, которые мы можем сделать для наших четырехлапых друзей.

