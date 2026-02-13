Вся правда о соль на зимних дорогах: почему лед тает и что это стоит вам

Как соль разъедает лед на дорогах / © pexels.com

Реклама

Самый очевидный эффект — исчезновение гололеда даже при минусовых температурах. И это происходит не потому, что соль «греет» лед, а из-за изменения условий, в которых вода может замерзать.

Как вода замерзает

При нормальном атмосферном давлении вода превращается в лед при 0°C. Но ледяная поверхность почти никогда не бывает абсолютно сухой: на ней всегда есть тонкая пленка жидкой воды. Вода постоянно переходит в лед, а лед в воду, образуя динамическое равновесие. Если холоднее — льда становится больше, если теплее — тает.

Роль соли

Когда на лед попадает соль, температура, при которой вода может замерзать, снижается. Тонкая водяная пленка не переходит в лед даже при 0°C, поэтому лед постепенно тает, а гололедица исчезает. Однако соль эффективна только в пределах определенных температур слишком холодно, и ее действие ослабевает. Именно поэтому на дорогах совмещают механическую уборку снега, абразивы и разные виды реагентов.

Реклама

Механизм на молекулярном уровне

Соль (NaCl) распадается на ионы, которые мешают молекулам воды формировать кристаллическую решетку льда. Поэтому вода с растворенной солью замерзает при более низкой температуре, а лед на дороге дольше остается жидким.

Кальций хлорид

Кальций хлорид работает эффективнее натрия хлорид, образуя больше ионов и сильнее снижая температуру замерзания. Он быстрее растворяется и действует даже при сильных морозах, что особенно важно при ледяном дожде или резких похолоданиях.

Последствия для окружающей среды

Соль и хлориды попадают в почву и водоемы, изменяя осмотический баланс водных организмов и ухудшая условия для растений. Они ускоряют коррозию металлов, влияющую на автомобили, мосты и другую инфраструктуру.

Альтернативы

Есть реагенты без хлоридов, менее вредные для природы, но они более дорогие. Поэтому натрий и кальций хлорид остаются основными средствами зимнего содержания дорог, а их использование сочетают с точной дозировкой и механической уборкой снега.