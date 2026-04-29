«Второй мозг»: гастроэнтеролог из Гарварда назвала 5 привычек для здоровья кишечника

Кишечник — мозг вашего тела: как простые изменения в тарелке помогут чувствовать себя лучше уже через несколько недель.

Реклама

Простые диетические привычки могут помочь улучшить пищеварение и общее состояние здоровья через несколько недель.

Гастроэнтеролог и профессор Гарвардской медицинской школы Триша Пасрича в своей статье для Business Insider поделилась полезной информацией, как улучшить ваше общее здоровье и самочувствие.

Гастроэнтеролог работает с пациентами над простыми повседневными привычками для здоровья кишечника и говорит, что вам не нужны дорогие пре- или пробиотические таблетки, чтобы увидеть разницу.

Реклама

«Индустрия пищевых добавок для здоровья кишечника настолько громкая в наших лентах, что она отвлекает разговор и отвлекает вас от получения других видов диагностики», — сказала медик Business Insider. «Это в определенной степени отвлекает от реальных проверенных методов лечения».

Триша Пасрича рекомендует начать с повседневных привычек, которых она придерживается сама, таких как употребление больше ферментированных продуктов и меньше обработанных.

По ее словам, распространенным заблуждением является то, что кишечник — это просто водопровод.

Врач отмечает, что наша пищеварительная система не только перерабатывает пищу и отходы, отчасти благодаря кишечному микробиому — сообществу полезных бактерий, помогающих регулировать пищеварение, иммунитет и другие ключевые функции. Эти микробы также связаны с общим состоянием здоровья, включая уровень энергии и настроение, а значит, то, что вы едите, может им помочь или повредить.

Реклама

«Ваш кишечник — это мозг. Это очень сложный орган, который имеет эти действительно замечательные, сложные пути, по которым он будет влиять на все ваше здоровье», — сказал Пасрича. «Как только вы поймете эту науку, ваше здоровье улучшится, а не только кишечник».

Советы по поддержанию здоровья кишечника

Уменьшите потребление алкоголя: расщепление алкоголя вызывает воспаление и образование побочных продуктов, которые могут быть токсичными для кишечного микробиома, нарушая деликатный баланс бактерий.

Исключите ультраобработанные продукты: рафинированные углеводы, упакованные продукты и сладкие или соленые закуски. Они часто содержат много жиров, сахара и соли и, как правило, мало клетчатки, поддерживающей здоровый кишечный микробиом.

Сосредоточьтесь на употреблении цельных продуктов: наоборот, употребление разнообразных овощей, орехов, цельного зерна, бобовых и фруктов обеспечивает вас и ваши микробы большим количеством питательных веществ для процветания.

Введите в свой рацион ферментированные продукты: йогурт, кефир, кимчи и квашеная капуста содержат живые бактерии, которые могут принести больше разнообразных микробов в кишечник.

Есть одна добавка, которая стоит ваших денег

Хотя Пасрича в целом не является поклонницей добавок для здоровья кишечника, она делает одно исключение: шелуха псилиума (Псиллиум — это шелуха семян подорожника).

Он богат клетчаткой, которая поддерживает здоровое пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови и регулировать аппетит.

Диетологи рекомендуют около 21-25 граммов клетчатки в день для женщин и 30-38 граммов в день для мужчин.

Реклама

Пасрича сказала, что она принимает две чайные ложки шелухи подорожника в день, около восьми граммов клетчатки (почти треть рекомендуемой суточной нормы).

«Это легче всего взять», — сказала она.

Это также одна из самых дешевых высококачественных добавок. Как бонус, шелуха псилиума может помочь вам почувствовать сытость и предотвратить тягу к еде в течение дня.

Однако, чтобы извлечь максимальную пользу от шелухи подорожника, употребляйте его с большим количеством жидкости.

Реклама

«Если вы не положите его в достаточное количество воды, он может начать слишком быстро увеличиваться в объеме, и у вас даже может возникнуть запор. Это не то, чего вы хотите», — сказала медикиня.

Пасрича сказала, что получение достаточного количества клетчатки в ее рационе стало неотъемлемой частью ее здоровья.

Новости партнеров