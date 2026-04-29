«Второй мозг»: гастроэнтеролог из Гарварда назвала 5 привычек для здоровья кишечника
Врач назвала 5 советов для улучшения здоровья кишечника в месяц.
Простые диетические привычки могут помочь улучшить пищеварение и общее состояние здоровья через несколько недель.
Гастроэнтеролог и профессор Гарвардской медицинской школы Триша Пасрича в своей статье для Business Insider поделилась полезной информацией, как улучшить ваше общее здоровье и самочувствие.
Гастроэнтеролог работает с пациентами над простыми повседневными привычками для здоровья кишечника и говорит, что вам не нужны дорогие пре- или пробиотические таблетки, чтобы увидеть разницу.
«Индустрия пищевых добавок для здоровья кишечника настолько громкая в наших лентах, что она отвлекает разговор и отвлекает вас от получения других видов диагностики», — сказала медик Business Insider. «Это в определенной степени отвлекает от реальных проверенных методов лечения».
Триша Пасрича рекомендует начать с повседневных привычек, которых она придерживается сама, таких как употребление больше ферментированных продуктов и меньше обработанных.
По ее словам, распространенным заблуждением является то, что кишечник — это просто водопровод.
Врач отмечает, что наша пищеварительная система не только перерабатывает пищу и отходы, отчасти благодаря кишечному микробиому — сообществу полезных бактерий, помогающих регулировать пищеварение, иммунитет и другие ключевые функции. Эти микробы также связаны с общим состоянием здоровья, включая уровень энергии и настроение, а значит, то, что вы едите, может им помочь или повредить.
«Ваш кишечник — это мозг. Это очень сложный орган, который имеет эти действительно замечательные, сложные пути, по которым он будет влиять на все ваше здоровье», — сказал Пасрича. «Как только вы поймете эту науку, ваше здоровье улучшится, а не только кишечник».
Советы по поддержанию здоровья кишечника
Уменьшите потребление алкоголя: расщепление алкоголя вызывает воспаление и образование побочных продуктов, которые могут быть токсичными для кишечного микробиома, нарушая деликатный баланс бактерий.
Исключите ультраобработанные продукты: рафинированные углеводы, упакованные продукты и сладкие или соленые закуски. Они часто содержат много жиров, сахара и соли и, как правило, мало клетчатки, поддерживающей здоровый кишечный микробиом.
Сосредоточьтесь на употреблении цельных продуктов: наоборот, употребление разнообразных овощей, орехов, цельного зерна, бобовых и фруктов обеспечивает вас и ваши микробы большим количеством питательных веществ для процветания.
Введите в свой рацион ферментированные продукты: йогурт, кефир, кимчи и квашеная капуста содержат живые бактерии, которые могут принести больше разнообразных микробов в кишечник.
Есть одна добавка, которая стоит ваших денег
Хотя Пасрича в целом не является поклонницей добавок для здоровья кишечника, она делает одно исключение: шелуха псилиума (Псиллиум — это шелуха семян подорожника).
Он богат клетчаткой, которая поддерживает здоровое пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови и регулировать аппетит.
Диетологи рекомендуют около 21-25 граммов клетчатки в день для женщин и 30-38 граммов в день для мужчин.
Пасрича сказала, что она принимает две чайные ложки шелухи подорожника в день, около восьми граммов клетчатки (почти треть рекомендуемой суточной нормы).
«Это легче всего взять», — сказала она.
Это также одна из самых дешевых высококачественных добавок. Как бонус, шелуха псилиума может помочь вам почувствовать сытость и предотвратить тягу к еде в течение дня.
Однако, чтобы извлечь максимальную пользу от шелухи подорожника, употребляйте его с большим количеством жидкости.
«Если вы не положите его в достаточное количество воды, он может начать слишком быстро увеличиваться в объеме, и у вас даже может возникнуть запор. Это не то, чего вы хотите», — сказала медикиня.
Пасрича сказала, что получение достаточного количества клетчатки в ее рационе стало неотъемлемой частью ее здоровья.
