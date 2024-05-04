Второй раз за неделю: в туалете ресторана работник нашел 12 тысяч долларов

В Мэрисвилле, США, второй раз за неделю найдена крупная сумма денег.

Об этом сообщает 10 WBNS.

В прошлую субботу работник театра "Авалон" нашел 25 000 долларов, спрятанных в туалете, после того как заметил, что кто-то подозрительно вел себя накануне вечером. Полиция считает, что деньги были спрятаны там специально, но не знает почему.

Сейчас полиция пытается выяснить, кто оставил 12 000 долларов в туалете KFC. Сотрудник ресторана вызвал полицию, чтобы забрать деньги.

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Капитан Нейт Сакс сказал, что этот последний инцидент похож на произошедшее в театре. "Я бы совершенно точно сказал, что они каким-то образом связаны. Пока еще слишком рано говорить о том, как именно", — сказал Сакс.

На этом этапе расследования, по словам Сакса, больше вопросов, чем ответов.

"Два случая за одну неделю. Один случай сам по себе странный. Но дважды в неделю – это уже совсем другой уровень, и это заставляет вас хотеть разобраться в этом немного глубже", — добавил правоохранитель.

Также сообщается, что не было совершено ни одного преступления, а найденные деньги законны.

Напомним, миллионерша покончила с собой и оставила все имущество уборщице. Бизнесвумен также заранее оставила ей деньги на свои похороны.

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