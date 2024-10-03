Второй самый старый человек планеты: 116-летняя монахиня раскрыла секрет долголетия (фото)

Врачи предполагали, что она не доживет до совершеннолетия.

116-летняя монахиня раскрыла свой секрет долгой жизни – ежедневная молитва после того, как она бросила вызов врачам, которые в детстве сказали ей, что она не доживет до взрослого возраста.

Об этом пишет Metro.

Ина Канабарро Лукас считается вторым самым старым человеком в мире, она лишь на месяц моложе Томико Итооки, которой принадлежит мировой рекорд самого старого живого человека.

Ей исполнилось 116 лет 8 июня, и она живет в доме Конгрегации сестер терезианок Бразилии в Порту-Алегри, где придерживается одного и того же распорядка дня.

Она установила время для пробуждения, отхода ко сну и молитве, что, по ее словам, и позволило ей дожить до такого возраста.

Ина Канабарро Лукас / Фото: GRG

Родившись в 1908 году среди шести братьев и сестер, Ина считалась настолько слабой и худощавой, что многие считали, что она не выживет. Врачи даже предполагали, что она вряд ли доживет до совершеннолетия.

Однако она превзошла все ожидания и достигла ошеломляющего долголетия.

Ина всегда жила активной жизнью. Около 1928 года она переехала в Монтевидео, Уругвай, а затем в возрасте 18 лет стала монахиней.

В 1930 году она вернулась в Бразилию, где преподавала португальский язык и математику.

За свою жизнь Ина стала свидетелем двух мировых войн и пережила недавнюю пандемию COVID-19. В октябре в 2022 году она сама заразилась вирусом, находясь в больнице, но поправилась в течение месяца.

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Несмотря на возраст, монахиня такая же здоровая и бодрая по-прежнему, хотя и нуждается в ходунках, помогающих ей передвигаться.

Племянник монахини Клебер Виейра Канабарро Лукас считает, что секрет долгой жизни Ины заключается в регулярной молитве, добавив: "Я думаю, что это благодаря ее жизненной решительности и преданности другим. И духовности".

Сама Ина особенно связывает свое долголетие с верой: "Мой секрет, мой великий секрет – это молитва. Я каждый день молюсь за всех людей во всем мире".

Она также сохраняет чувство юмора, и когда ее спрашивают, сколько ей лет, она в шутку отвечает: "Несколько лет. 116".

По данным Геронтологической исследовательской группы (GRG), Ина также считается самым старым человеком в Бразилии и Латинской Америке.

Напомним, ранее новый самый старый человек мира Томико Итоока поделилась секретом своего долголетия. Она жалуется только на плохой слух.

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