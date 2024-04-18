Вулкан ежедневно выбрасывает золото на $6000: где он расположен (фото)

Активная вулканическая гора в холодной Антарктике ежедневно выбрасывает золото в атмосферу.

Об этом сообщает IFL Science.

Гора Эребус, которая вместе с островом Десепшен является единственными действующими двумя из 138 вулканов в Антарктиде, известна тем, что ежедневно выбрасывает в атмосферу газ, содержащий примерно 80 г кристаллизованного золота, стоимостью около 6 000 долларов, по оценкам экспертов.

Присутствие драгоценной пыли было зафиксировано на расстоянии 1000 км от самого южного на планете выбрасывающего лаву жерла, высота которого достигает 3,7 км.

Но драгоценный металл – это лишь одна из многих извергаемых из Эребуса вещей, согласно данным Национальной обсерватории Земли Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Гора Эребус / Фото: Getty Images

"Он регулярно выбрасывает шлейфы газа и пара, а иногда выплевывает камни (бомбы)", — сообщает NASA.

Газообразное и твердое содержимое проектируется через стромболические извержения.

"Эребус непрерывно извергается, по меньшей мере, с 1972 года", — рассказал Конор Бейкон из Обсерватории Земли Ламонт-Догерти при Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Он добавил, что Эребус также известен тем, что в одном из его вершинных кратеров есть "лавовое озеро", образованное расплавленным материалом на уровне поверхности.

"На самом деле это достаточно редкое явление, поскольку для того чтобы поверхность никогда не замерзала, нужны очень специфические условия", — добавил он.

Гора Эребус / Фото: Getty Images

Впрочем, о вулканическом формате Антарктиды еще многое нужно понять – и какое событие, катаклизм или что-то другое может активизировать другие более сотни вулканов, сидящих в прохладе.

Географическая изоляция является ключевым фактором отсутствия последовательных исследований.

И Эребус, и остров Десепшен "обладают лишь небольшим количеством постоянных инструментов мониторинга", которые "в основном состоят из сейсмометров для выявления сейсмической активности, связанной с вулканическими беспорядками", по словам Бэкона.

"Время от времени исследователи разворачивают более разветвленную сеть инструментов для проведения конкретных исследований, но это естественно связано с огромным количеством логистических проблем по сравнению со многими, гораздо более доступными вулканами в других частях мира".

Напомним, в Индонезии началось извержение 725-метрового вулкана Руанг. Тысячи людей эвакуируют.

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