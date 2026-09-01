Вы будете удивлены: семь вещей из ресторанов, которые гости тайком забирают с собой

Что гости воруют с ресторанов / © pexels.com

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Рестораторы рассказывают о довольно странных случаях: посетители могут забрать с собой предметы интерьера, посуду или даже элементы декора. Причем далеко не всегда речь идет о дорогих вещах. Некоторые предметы привлекают людей необычным дизайном, другие просто легко незаметно уложить в сумку.

Вот 7 вещей, которые гости ресторанов могут уносить с собой.

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Настольные лампы

Похоже, что вынести ресторанную лампу практически невозможно, однако это не останавливает некоторых посетителей. Больше всего рискуют небольшие светильники, стоящие непосредственно на столах.

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Особенно привлекательными для гостей становятся оригинальные модели, сложно найти в обычных магазинах. Известны даже случаи, когда с территории ресторанов исчезали уличные фонари.

Салфетки и аксессуары к ним

Обычная салфетка может казаться незначительным пустяком, однако в ресторанах используют текстиль, который стоит немалых денег.

Гости забирают не только сами салфетки, но и кольца для них и специальные салфетки. Особенно часто это происходит в заведениях, где используют необычный или дорогостоящий текстиль.

По словам британского шеф-повара Джейми Оливера, в его ресторанах в свое время ежемесячно исчезали тысячи салфеток.

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Декоративные свечи

Свеча на столе создает уютную атмосферу, но для некоторых гостей она может превратиться в своеобразный сувенир.

Небольшие декоративные свечи легко положить в сумку, поэтому персоналу не всегда удается заметить момент, когда они исчезают. Случались даже курьезные ситуации, когда посетители пытались унести с собой зажженные свечи.

Иногда из ресторанов исчезают ароматические диффузоры или их содержимое.

Винные и коктейльные бокалы

Необычная посуда — еще одна категория ресторанных предметов, привлекающая гостей.

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Оригинальная форма, необычный дизайн или логотип заведения могут сделать бокал желанным сувениром. Некоторые посетители просто выходят из ресторана, держа его в руках, другие пытаются незаметно спрятать посуду в сумке.

Именно поэтому в ресторанах часто приходится регулярно пополнять запасы бокалов.

Ножи для стейков

Качественный нож для стейка может стоить значительно дороже обычных столовых приборов. К тому же, ресторанный инвентарь часто имеет необычный дизайн, что делает его привлекательным для любителей оригинальных вещей.

По словам рестораторов, такие ножи регулярно исчезают со столов. Для заведения это означает не только финансовые затраты, но необходимость постоянно контролировать количество столовых приборов.

Маленькие ложечки

Небольшие ложки для кофе или эспрессо тоже могут стать добычей посетителей.

Их главный плюс для тех, кто решает унести предмет с собой, — компактный размер. Особенно привлекательными могут быть ложечки с гравировкой, необычным дизайном или дорогостоящим материалом.

Из-за небольших размеров такой предмет легко незаметно положить в карман или сумку.

Необычный декор

Самые удивительные истории связаны с предметами, которые вообще сложно назвать обычными ресторанными вещами.

Посетители иногда убирают декоративные элементы, антикварную посуду, предметы искусства и другие детали интерьера. Один из самых курьезных случаев произошел в лаунже в Индианаполисе, откуда исчезла таксидермическая лиса по имени Уинстон.

Заведение даже объявило вознаграждение за информацию о пропавшем животном. Впоследствии лису вернули — анонимно и без повреждений. В ресторан ее доставили через Uber.

Почему гости забирают вещи из ресторанов

Причины такого поведения могут быть разными. Кому-то нравится дизайн предмета, кто-то хочет оставить себе необычный сувенир из заведения, а некоторые могут воспринимать небольшую вещь как «мелочь», которая якобы не нанесет ресторану серьезный вред.

Однако для самого бизнеса регулярное исчезновение даже недорогих предметов превращается в дополнительные расходы. А если речь идет об уникальном декоре, его потеря может быть гораздо более серьезной проблемой, ведь найти точную замену иногда практически невозможно.

Так что в следующий раз, когда вам захочется забрать из ресторана симпатичную салфетку, бокал или свечу, лучше сначала спросите разрешения. Возможно, заведение без проблем продаст или подарит такой предмет — и тогда оно станет сувениром без неприятных последствий.

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