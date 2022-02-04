"Вы, девочка, которая улыбается во время войны": Тищенко оконфузился во время выступления в Киевсовете

"Вы, девочка, которая улыбается во время войны": Тищенко оконфузился во время выступления в Киевсовете

Депутат говорил о создании районных РГА в столице.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко снова отметился неординарными высказываниями: назвал столичную депутатку "девочкой".

Инцидент произошел во время выступления Тищенко на заседании Киевского городского совета.

Депутат говорил о создании районных РГА в столице. Во время речи он сказал: "Вы все разумно.... И мы все это понимаем. Да, мы все разумно относимся к событию...".

Затем он обратил внимание на одну из депутатов Киевсовета. Она, вроде бы улыбалась во время его выступления: "И вы, девочка, которая сегодня улыбается во время войны, народный депутат, которая улыбается...".

Слова Тищенко вызвали возмущение в зале: раздался гул недовольства депутатов Киевсовета. Впрочем, и затем избранник "Слуги народа" удивлял непоследовательной речью. Во время его выступления время от времени в зале раздавался смех присутствующих.

"Киевляне не согласны, чтобы ими кто-то руководил. Киевляне сегодня хотят жить в столице, которая является примером, чтобы сегодня мы видели ответы, слышали... Относительно тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть у нас... Столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы уничтожаете бизнес сегодня. Вот какие упорные проблемы сегодня нужно решать", — сказал нардеп.

Как сообщалось, в декабре 2021-го нардеп пригласил журналистов на каток возле Офиса президента. Там он предложил отведать блюда, в приготовлении которых участвовал. Один из журналистов спросил, не предлагают ли, возможно, на территории "новогоднего городка" котлеты. Впрочем, Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом. Кроме того, он назвал себя "молодежью", которая "диктует новые тренды".

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