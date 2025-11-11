Вы их не произнесете: 3 самых длинных слова украинского языка

Украинский язык / © УНИАН

Реклама

В украинском языке есть слова, произнести которые — настоящий вызов. Одно из них имеет 31 букву и занесено в Книгу рекордов Украины. Но есть и более длинные слова.

Об этом пишет «Радіо Трек».

В Книгу рекордов Украины официально внесено самое длинное слово, состоящее из 31 буквы. Это сложный медицинский термин: «рентгеноелектрокардіографічного».

Реклама

Он касается медицинской сферы и описывает процесс рентгенологического исследования электрической активности сердца. Произнести его правильно с первого раза удается немногим.

Однако медицинский термин — не единственный гигант. В профессиональной лексике, особенно в химии, существуют еще более длинные названия.

«Дихлордифенілтрихлорметилметан» (30 букв). Это слово лишь на одну букву короче рекордсмена. За этим сложным названием скрывается химическое вещество, более известное человечеству как ДДТ, или просто «дуст» — инсектицид, который когда-то активно использовался для борьбы с вредителями.

«А-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота» (38 букв с дефисами). Это редкое химическое название, которое употребляется преимущественно в узкопрофильных научных источниках и является абсолютным рекордсменом по общей длине.

Реклама

Самая длинная аббревиатура в Украине

Кроме слов, в украинском языке есть и аббревиатура-рекордсмен. Она состоит из 11 букв — ЦНДІІТЕДМТП.

Расшифровывается этот «монстр» следующим образом: «Центральний науково-дослідний інститут інформації й техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання».

Напомним, языковеды уже не первый год дискутируют по поводу правильного соответствия слова «підодіяльник». Часть специалистов настаивает, что этот вариант является суржиком, ведь в украинском языке есть «ковдра», а не «одіяло», поэтому корректным следует считать слово «підковдра». Существует и давний украинский вариант — «наволока».

В то же время, некоторые словари содержат слово «одіяло», что порождает споры вокруг допустимости «підодіяльника». Несмотря на это, большинство современных языковых рекомендаций советуют употреблять именно «підковдра» как нормативный вариант.