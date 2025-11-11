- Дата публикации
Вы можете заработать 600 долларов, если поздно засыпаете: ученые рассказали как именно
Спящие «совы» могут заработать $600. Гарвардская медицинская школа ищет добровольцев для исследования сна.
Люди, привыкшие ложиться спать после полуночи (совы), имеют возможность принять участие в новом исследовании и заработать до $600. Отдел расстройств сна и циркадного цикла в больнице Brigham and Women’s (Бостон, США), сотрудничающий с Гарвардской медицинской школой, набирает участников для изучения влияния графика сна на здоровье.
Об этом пишет Newsweek.
Кто может принять участие?
Для участия в исследовании, цель которого лучше понять, как снотворный препарат может помочь людям, имеющим проблемы с засыпанием до полуночи, нужны:
Взрослые от 18 до 65 лет.
Лица, обычно ложатся спать после полуночи.
Некурящие.
Как будет проходить исследование?
Процесс включает в себя несколько этапов:
Скрининг: трех-четырехнедельный процесс отбора.
Мониторинг: не менее 35 дней использования снотворных препаратов на дому и ежедневное ведение учета.
Отслеживание: подробное отслеживание сна, контроль приема лекарств и периодические консультации с исследователями.
Больница Brigham and Women’s имеет почти столетнюю историю передовых исследований в области сна. Именно здесь в 1929 году впервые открыли участок мозга, регулирующий время сна, известный как «главные часы» организма. Позже ученые больницы обнаружили, как свет может влиять на внутренние часы человека.
Актуальность проблемы сна в США
Исследование подчеркивает важность достаточного сна, рекомендовано 7 и более часов в сутки. Поскольку статистика CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) показывает, что значительная часть взрослых американцев испытывает проблемы со сном:
33,2% взрослых в 2020 году спали менее 7 часов в сутки.
14,5% испытывали проблемы с засыпанием большинство дней или ежедневно.
Только 25% взрослых в 2024 году полностью согласны с утверждением, что они высыпаются ежедневно.
Достаточный сон является ключевым для здоровья, снижая риск хронических заболеваний (диабет 2 типа, болезни сердца) и улучшая эмоциональное благополучие.
Напомним, синдром хронической усталости (CFS) или миалгический энцефаломиелит (ME) — это состояние, характеризующееся постоянной усталостью, не проходящей даже после отдыха. Об этом рассказало издание Health Line. CFS нельзя объяснить другими заболеваниями, и его причины до сих пор полностью не изучены.
