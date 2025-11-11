Вы можете заработать 600 долларов, если поздно засыпаете: ученые рассказали как именно

Сон / © Credits

Люди, привыкшие ложиться спать после полуночи (совы), имеют возможность принять участие в новом исследовании и заработать до $600. Отдел расстройств сна и циркадного цикла в больнице Brigham and Women’s (Бостон, США), сотрудничающий с Гарвардской медицинской школой, набирает участников для изучения влияния графика сна на здоровье.

Об этом пишет Newsweek.

Кто может принять участие?

Для участия в исследовании, цель которого лучше понять, как снотворный препарат может помочь людям, имеющим проблемы с засыпанием до полуночи, нужны:

Взрослые от 18 до 65 лет.

Лица, обычно ложатся спать после полуночи.

Некурящие.

Как будет проходить исследование?

Процесс включает в себя несколько этапов:

Скрининг: трех-четырехнедельный процесс отбора. Мониторинг: не менее 35 дней использования снотворных препаратов на дому и ежедневное ведение учета. Отслеживание: подробное отслеживание сна, контроль приема лекарств и периодические консультации с исследователями.

Больница Brigham and Women’s имеет почти столетнюю историю передовых исследований в области сна. Именно здесь в 1929 году впервые открыли участок мозга, регулирующий время сна, известный как «главные часы» организма. Позже ученые больницы обнаружили, как свет может влиять на внутренние часы человека.

Актуальность проблемы сна в США

Исследование подчеркивает важность достаточного сна, рекомендовано 7 и более часов в сутки. Поскольку статистика CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) показывает, что значительная часть взрослых американцев испытывает проблемы со сном:

33,2% взрослых в 2020 году спали менее 7 часов в сутки.

14,5% испытывали проблемы с засыпанием большинство дней или ежедневно.

Только 25% взрослых в 2024 году полностью согласны с утверждением, что они высыпаются ежедневно.

Достаточный сон является ключевым для здоровья, снижая риск хронических заболеваний (диабет 2 типа, болезни сердца) и улучшая эмоциональное благополучие.

