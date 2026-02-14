Что можно сделать из старой мойки / © pexels.com

Из этой простой вещи можно сделать компактную дровяную печь, которая станет незаменимой для теплых вечеров на улице или приготовления ароматных блюд на открытом огне.

Все, что нужно — немного цемента, фантазии и готовность к творческому процессу. И самое приятное: активный сборник займет меньше часа (не считая времени на высыхание). Но сразу предупреждаем — эта печь рассчитана исключительно для наружного использования! Для обогрева дома она категорически не подходит.

Подготовка и безопасность

Прежде чем приступать к делу, позаботьтесь о себе: обязательно наденьте защитные очки, маску и перчатки. Очистите мойку от грязи и переверните ее вверх дном. С помощью болгарки вырежьте сверху круглое отверстие для конфорки, а сбоку прямоугольное для дров.

Процесс создания печи

Готовим форму из пенопласта: вырежьте кольца по размеру конфорки и сложите их в цилиндр, скрепив шпажками. Также сделайте форму для предстоящей топки. Приготовьте густой цементный раствор (1 часть цемента до 4 части песка, консистенция густой сметаны). Установите пенопластовые формы внутри мойки и заполните пространство вокруг раствора. На завершающем этапе уложите колосник. Чтобы отверстие оставалось сквозным, засыпьте пенопластовую форму песком и накройте сверху заглушками. Обложите конструкцию цементом, разровняйте поверхность и украсьте сверху красным кирпичом и дополнительной функциональности.

Оставьте печку сохнуть на 2–3 дня, затем осторожно уберите пенопласт — и ваша стильная и практичная уличная печь готова!