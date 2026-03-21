Вы никогда не догадаетесь, чем котики ивы отличаются от настоящих цветов

Или ивовые котики — это цветы / © pexels.com

Они появляются на вербах — двудомных деревьях, где существуют отдельно мужские и женские особи. Поэтому и формируемые на них соцветия тоже бывают мужскими или женскими.

Об этом рассказала доцент кафедры агрономии, биологии и экологии Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко.

Ивовые котики — это настоящие цветы

По словам ученой, ботаники классифицируют цветки ивы как «голые» — у них нет околоцветника, то есть ни зеленых листочков у основания, ни лепестков. На ранних стадиях серьги плотно закрыты, и именно тогда они напоминают пушистых котиков.

Мужские и женские серьги: в чем разница

Мужские цветки ивы, в зависимости от вида, могут содержать от 2 до 12 тычинок. Каждая тычинка расположена под маленькой пушистой чешуйкой и имеет один или два нектарника, которые привлекают насекомых для опыления. Женские цветки содержат одну пестик — орган, принимающий пыльцу, а также нектарник. Когда потеплеет, серьги постепенно раскрываются, и эти части цветков становятся хорошо заметными, раскрывая всю красоту ивового цветения.