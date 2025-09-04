Вы никогда не поверите: что на самом деле означает фамилия Кукла

Девушка с ноутбуком / © Getty Images

На первый взгляд некоторые украинские фамилии могут показаться странными, но их происхождение часто имеет интересную историю. Именно так произошло и с фамилией Кукла. Один пользователь обратил внимание на то, что встречал эту фамилию еще в конце XVIII века в деревне у Корсуня.

Об этом пишет Telegraf.

Версии происхождения фамилии

Об этимологии фамилии спросили в Facebook-сообществе «Украинская фамилия». Участники дискуссии предложили несколько вариантов, откуда могла возникнуть эта необычная фамилия. Активный участник сообщества Виталий Брудновский считает, что оно может происходить от слов «кукла-кукра-кукса-кукша». По его словам, «лялька» — это многозначное слово, которое могло означать:

личинку гусеницы;

пакля пряжи.

Другой комментатор предложил еще одну оригинальную версию: фамилия могла образоваться от «завернутого в тряпку куска жеваного хлеба, который использовался как соска для ребенка».

Скриншот по сообщению. / © Скриншот

Согласно данным сервиса ridni.org, в Украине насчитывается 1160 носителей фамилии Кукла. Наиболее оно распространено в центральных и северных областях, но встречается по всей территории страны.

Фамилия КУКЛА насчитывает 1160 носителей. / © Скриншот

Напомним, в Украине существует множество редких и необычных фамилий, носителей которых осталось очень мало. У большинства таких фамилий есть интересное происхождение — от казацких прозвищ, старинных профессий, географических названий и даже шутливых слов.

