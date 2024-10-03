Вы об этом не знали, как по-другому сказать "ніколи": украинские фразеологизмы, которые следует запомнить

Простыми словами фразеологизм есть фраза, значение которой обычно не связано со значением отдельных слов в выражении. Однако мы все равно понимаем, о чем идет речь. К примеру, значение слов в выражении "кот не валялся" никак не связано со значениями этого выражения "ничего не сделано". Многие фразеологизмы мы не знаем, некоторые может только когда-то слышали.

Интересные фразеологизмы, означающие слово "ніколи", они не только объясняют невозможность чего-то, но и делают язык разноцветным и ярким.

Языковед Ольга Багний привела примеры фраз, которые можно использовать вместо "ніколи". «Як півень на місяць скочить, як рак на дуба вилізе та свисне, як бабак на горі свисне, як свиня на небо гляне — все эти фразеологизмы можно употреблять вместо слова никогда. А еще вспомнила — як вуха свої побачиш або як потилицю свою побачиш», — рассказала Ольга.

О "ніколи" говорят такие абсурдные по значению изречения, как "как я турком стану", "как на ладони волосы вырастут".

Украинский язык настолько богат, что фразеологизмы, выражающие значение "ніколи", можно даже разделить на определенные группы.

Например, фразеологизмы, означающие "ніколи", связанные с религией, календарем — это такие выражения, как "до третього пришестя", "на турецький Великдень", "після китайської Паски".

А вот группа фразеологизмов, связанных с природными явлениями, животными — "як бабак свисне", "як горобці вперед хвостами полетять", "як камінь з води вийде", "як рак на дуба вилізе та свисне", "як бик отелиться", "як півень жарений клюне", "як у курки зуби виростуть", "як виросте гарбуз на вербі".

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