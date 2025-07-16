Вы пользовались iPhone неправильно: две функции, о которых мало кто знает

iPhone / © Pixabay

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Владельцы iPhone годами смотрели на прогноз в фирменном приложении Apple и были уверены, что процент рядом с дождевой иконкой означает вероятность осадков. Однако оказалось, что все не так-то просто.

Об этом пишет UNILAD.

Пользователь Reddit рассказал, что 40% в прогнозе означает не вероятность, что дождь уйдет, а процент территории, на которую он ожидается, умножен на вероятность. То есть если синоптик прогнозирует, что дождь будет идти лишь на половине района с вероятностью 80%, — в прогнозе вы увидите 40%.

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«Это означает: „Есть 40% шансов, что дождь попадет именно в вашу локацию“ — совсем не то, что мы привыкли думать», — объяснил автор сообщения.

Но это еще не все открытия. Другой лайфхак, поразивший пользователей iPhone, — перевернуть телефон экраном вниз. Так вы уменьшите количество уведомлений, включающих экран, и сэкономите заряд батареи.

Это связано с функцией Facedown Detection, существующей еще с iOS 9. По оценкам специалистов, она может добавить к часу автономной работы смартфона. Если же включить режим низкого энергопотребления, заряд будет держаться до 3 часов дольше.

Напомним, большинство людей покидают дом только с телефоном в руках. И если с вами случится что-нибудь серьезное — например, потеря сознания или ДТП — медики не будут знать ни вашего имени, ни важных медицинских данных. Именно здесь на помощь приходит медицинская ID-карта, доступная в настройках iPhone или через приложение Health.

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Важное — эти данные можно просмотреть даже с заблокированного телефона, без ввода PIN-кода или Face ID. Настройка функции занимает менее двух минут.

Функция доступна на всех моделях iPhone 14 и более новых. При включении SOS (удерживайте кнопку блокировки и одну из кнопок громкости) телефон отправляет данные и координаты в экстренные службы и выбранные контакты.