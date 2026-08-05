Вы слышите эти слова каждый день, но в украинском языке их просто нет

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В украинском языке до сих пор широко распространены слова из суржика и кальки, которые постоянно портят повседневную речь украинцев.

Филолог и репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна (@litera.zno) в своём видео в TikTok рассказала о распространённых суржиковых словах, которые до сих пор часто можно услышать в повседневном общении, хотя в украинском языке их на самом деле не существует.

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По словам лингвиста, одной из самых распространенных ошибок является употребление слова «четверг». Специалистка объясняет, что в именительном падеже это слово всегда пишется без буквы «г» в конце — правильно говорить и писать именно «четвер». Буква «г» появляется только при склонении: «четвер, но четверга».

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Еще один распространенный промах — использование русской кальки «слідуючий».

«Слово «слідуючий» — это калька с русского. Нужно говорить не «слідуючий потяг», а «наступний потяг», не «слідуюче завдання», а «наступне завдання», — подчеркнула Оксана Николаевна.

Также эксперт призывает обратить внимание на прилагательное «природній», которое часто произносят и пишут с мягким окончанием. Она подчеркивает, что в украинском языке это слово относится к твердой группе прилагательных, поэтому единственно правильным вариантом является «природний».

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Слово «благополучие» в украинском языке часто употребляют без необходимости, хотя существует множество более точных и благозвучных аналогов — лучше всего подойдет «добробут», а для передачи эмоционального или нематериального значения стоит выбирать выражения вроде «семейный уют», «душевное равновесие» или «покой и согласие». В зависимости от контекста уместными будут также «достаток», «богатство», «процветание» или «имущество».

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В то же время украинские народные ругательства, которые мы используем каждый день, на самом деле таят в себе пожелания тяжелых болезней — от сифилиса до инсульта. Лингвист объяснила, что за привычными фразами вроде «хай тебе трясця» или «шляк бы тебя трафив» стоят лихорадка, паралич и даже упоминания о дьяволе, поэтому стоит задуматься, прежде чем кого-то проклинать.

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