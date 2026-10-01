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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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«Вы такого еще не видели»: мужчина покрасил свой дом в деревне в розовый цвет (видео)

Случайная поездка через село обернулась неожиданной находкой: женщина увидела полностью розовую усадьбу.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Розовый дом в деревне

Розовый дом в деревне / © Instagram

В сети набирает популярность видео с необычной деревенской усадьбой в Казахстане, владелец которой покрасил ее в розовый цвет.

Розовый дом посреди села

Женщина случайно наткнулась на необычную усадьбу, когда ехала через село. Среди домов она вдруг увидела двор, полностью оформленный в ярко-розовом цвете.

Увиденное ее настолько поразило, что она решила записать видео и поделиться впечатлениями.

«Еду себе, оглядываюсь вокруг и вдруг… Увидела розовый домик, розовые ворота. Как хорошо! Даже человек в розовой футболке. Вообще супер!» — сказала женщина.

Судя по кадрам, хозяин усадьбы решил оформить в одном цвете весь экстерьер. Розовыми стали стены дома, фронтон, ворота и забор. В результате обычный деревенский двор превратился в яркий артобъект в стиле барбикор.

© Instagram

Хозяин поддержал стиль

Владелец дома позаботился не только о цвете усадьбы, но и о собственном образе. На видео он появился в красно-розовой футболке, удачно дополнившей необычный вид двора.

Автор ролика со временем призналась, что каждый раз обращает внимание на эту усадьбу, когда проезжает мимо.

«Каждый раз, проезжая мимо этого розового дома, я убеждаюсь в том, что на жизнь можно смотреть сквозь розовые очки, потому что жизнь прекрасна», — сказала она.

Как отреагировали пользователи

Видео быстро распространилось в соцсетях и собрало тысячи просмотров. Пользователи активно обсуждают необычный выбор хозяина: одни восхищаются яркой усадьбой, другие относятся к ней с иронией.

«Еще такого не видели», — пишут в комментариях.

Некоторые предполагают, что хозяин просто решил добавить красок в повседневную жизнь:

«Это, вероятно, такой метод борьбы с осенней депрессией», — шутит одна из пользовательниц.

Другие комментаторы отнеслись к замыслу скептически и предположили, что мужчине просто нечем заняться.

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