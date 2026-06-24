Вы точно этого не знали: что на самом деле означает фиолетовый USB-порт

Что означает фиолетовый USB порт / © unsplash.com

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Один из наименее распространенных — фиолетовый. И именно он часто вызывает вопрос: что он означает и отличается ли от обычных USB-портов? Разобрались в BGR.

Фиолетовый USB-порт: два возможных значения

Фиолетовый порт USB не имеет единого официального стандарта, поэтому его значение зависит от производителя устройства. Чаще всего он может означать одно из двух.

USB 3.1 (высокоскоростной порт)

Во многих случаях фиолетовый цвет обозначает поддержку USB 3.1 — стандарта, который обеспечивает:

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скорость передачи данных до 10 Гбит/с;

значительно более быструю работу с большими файлами;

более эффективно подключение внешних накопителей и периферии.

Такой порт подходит для задач, где важна скорость — например, передача видео в высоком разрешении или работа с большими архивами.

Проприетарная быстрая зарядка (Huawei SuperCharge)

В некоторых устройствах фиолетовый USB-порт используется для обозначения фирменной технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Особенности такого порта:

поддержка повышенной мощности зарядки;

работа только с совместимыми устройствами Huawei;

быстрее зарядка смартфонов по сравнению с обычными USB-портами.

Почему не стоит доверять цвету на 100%

Несмотря на удобство цветовой кодировки, USB-порты не имеют единого глобального стандарта. Это означает:

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один и тот же цвет может означать разные функции у разных производителей;

фиолетовый порт на ноутбуке и материнской плате может работать по-разному;

иногда цвет используется только в качестве дизайнерского или маркетингового решения.

Поэтому эксперты советуют всегда проверять технические характеристики устройства, а не полагаться только на цвет.

Как понять, что умеет ваш USB-порт

Чтобы точно определить возможности порта, обратите внимание на:

маркировка рядом с разъемом (например, SS, 10 Gbps);

документацию к ноутбуку или материнской плате;

официальные характеристики изготовителя.

Фиолетовый USB-порт — это не универсальный стандарт, а только условный индикатор. Чаще всего он означает либо USB 3.1 с высокой скоростью передачи данных, либо поддержку быстрой зарядки Huawei SuperCharge. Но из-за отсутствия единого стандарта цвет нельзя считать точным техническим маркером.

FAQ

Что означает фиолетовый порт USB на ноутбуке?

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Чаще всего это USB 3.1 или порт с поддержкой быстрой зарядки, но точное значение зависит от производителя устройства.

Все ли фиолетовые USB-порты одинаковы?

Нет. Один может быть скоростным USB 3.1, другой — специальным портом для зарядки (например, Huawei SuperCharge).

Можно ли определить скорость порта USB по цвету?

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Нет, цвет не является официальным эталоном. Чтобы узнать скорость, проверьте технические характеристики устройства.

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